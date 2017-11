“Thor: Ragnarok” mantiene su poderío en la taquilla estadounidense

Los Ángeles, 13 nov (EFEUSA).- “Thor: Ragnarok” mantuvo su poderío en la taquilla por segundo fin de semana consecutivo con una recaudación estimada de 56,6 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

En el filme, Thor (Chris Hemsworth), encarcelado en una zona remota del universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener el llamado “Ragnarok”, la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos de la despiadada Hela (Cate Blanchett).

La segunda plaza fue para la comedia familiar “Daddy’s Home 2”, con 30 millones de dólares.

La historia cuenta el reto que afrontan Dusty (Mark Wahlberg), un tipo soberbio y fanfarrón, y Brad (Will Ferrell), torpe e inseguro, cuando sus respectivos padres (Mel Gibson y John Lithgow), que son una versión extrema de sus propias personalidades, pasan unos días junto a ellos.

El tercer puesto lo obtuvo “Murder on the Orient Express”, con 28,2 millones de dólares.

La cinta narra cómo el detective Hercules Poirot (Kenneth Branagh) investiga un asesinato ocurrido durante un viaje de tren, por lo que todos los pasajeros son sospechosos del crimen.

En la cuarta posición aparece la comedia “A Bad Moms Christmas”, con 11,5 millones de dólares.

Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, las tres mujeres que no estaban dispuestas a ser las madres típicas en la primera cinta, ahora se enfrentan a sus propias madres, interpretadas por Susan Sarandon, Christine Baranski y Cheryl Hines.

La lista la completa la película de terror “Jigsaw”, con 8,6 millones de dólares.

La obra cuenta cómo aparecen una serie de cuerpos sin vida que hacen sospechar a la Policía que alguien está llevando a cabo asesinatos con el mismo patrón que John Kramer, el criminal conocido como Jigsaw, que lleva muerto diez años.

