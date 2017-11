Juanes: “Uno no puede desvirtuarse por las tendencias del momento”

Los Ángeles, (EFEUSA).- Consolidado como uno de los talentos más fiables y sólidos de la música hispana, el colombiano Juanes, que tiene cinco nominaciones para los Grammy Latino, explicó a Efe que presta mucha atención a las novedades musicales, pero señaló que uno no puede perder su esencia solo por las modas.

“Es un proceso de estar siempre muy atento a lo que está pasando en la música, de escuchar a muchos nuevos artistas, pero también de estar realmente aferrado a la raíz. Uno no puede desvirtuarse por las tendencias de determinados momentos e irse para un lado u otro”, detalló en una entrevista telefónica.

Así, Juanes defendió mantener una línea y una “coherencia” artística dejando, al mismo tiempo, que “elementos de diferentes géneros musicales intervengan” en su estilo.

Con cinco nominaciones se presentará Juanes en la 18ª edición de los Grammy Latino, que se celebrará el 16 de noviembre en Las Vegas (Nevada) y en la que la estrella puertorriqueña Residente, con nueve candidaturas, parte como principal favorito.

Para el colombiano, sin embargo, no es ninguna novedad acudir a los Grammy Latino como protagonista destacado ya que, a lo largo de su exitosa carrera, Juanes ha ganado 21 de estos premios.

“Para mí tienen algo de especial. Desde el principio, los Grammy Latino se convirtieron en una llave que me abrió una puerta llena de oportunidades y ayudó a que la gente conociera mi música”, apuntó.

Además, Juanes participará en el homenaje a su amigo Alejandro Sanz, que recibirá el galardón Persona del Año: “Siempre ha sido como un referente para mí (…). Cuando salió el disco ‘El alma al aire’, por cualquier razón de la vida, yo me conecté más con su música y me parece que es un músico de mucho nivel que ha marcado un antes y un después en el pop español, sin duda alguna”.

Las buenas noticias para Juanes llegan en esta ocasión de la mano de “Mis planes son amarte”, un álbum en el que volcó “mucho trabajo y amor” durante dos años, tomando “un riesgo muy fuerte”, para dar forma a un disco que como gran aliciente cuenta con una película conceptual que dota de imágenes a cada uno de los temas.

“(Los premios) son como una ruleta, como una lotería. Uno no sabe lo que va a pasar. Pero de todas formas, hay emoción, un poco de nervios, como siempre”, dijo Juanes, quien sí subrayó que el público ha respondido y conectó “muy bien” con “Mis planes son amarte”.

“Desde ese punto de vista, valió la pena”, afirmó satisfecho.

En su último disco, Juanes hila su reconocible estilo de pop-rock con nuevos acercamientos a la electrónica o el sonido urbano, una combinación que, según el artista, responde a su curiosidad e interés por hacer dialogar a la tradición con la modernidad.

“Eso es lo que trato de hacer siempre en mi música. Lo he hecho con la cumbia, con la salsa, con el vallenato, con el reggae, con el rock. Esa manera de construir la música, de usar elementos electrónicos con orgánicos y mezclarlos, es algo que he hecho siempre”, indicó.

“Una vez Juan Luis Guerra me dio un consejo muy especial que me tomo al pie de la letra: ‘Escucha nueva música y escucha a los maestros'”, recordó Juanes, quien comparó su manera de componer con “un chef en una cocina que está emocionado mezclando sabores”.

Juanes, que en el disco tiene como invitados a sus compatriotas Fonseca y Kali Uchis, afirmó que ve “súper bien” la escena musical de Colombia.

“El ‘mainstream’ está muy lleno de la música urbana, como J Balvin o Maluma, pero también hay otro segmento de la música colombiana que va creciendo mucho como Manuel Medrano, por ejemplo, que es un tremendo artista, y Bomba Estéreo, Monsieur Periné o Diamente Eléctrico, que son súper chéveres”, describió.

Por otro lado, Juanes expresó su frustración por la delicada situación de los latinos en Estados Unidos tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

“Yo vine a Estados Unidos en 1996 y siempre lo vi como un país lleno de oportunidades, en el que todas las cosas pueden pasar. Pero nos hemos encontrado ahora un momento más hostil y es fuerte ver todos estos cambios”, aseguró.

Finalmente, Juanes dijo que en 2018 continuará presentando “Mis planes son amarte” en directo, con giras por Estados Unidos y Europa.

