El gobernador de California urge a luchar contra el cambio climático pese a Trump

Bonn (Alemania), 13 nov (EFE).- El gobernador de California (EEUU), Jerry Brown, instó hoy al mundo a seguir adelante en la lucha contra el cambio climático pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París y su negación del calentamiento global.

Brown, el gobernador estadounidense que encabeza el movimiento “seguimos dentro” en referencia a su compromiso con el Acuerdo de París, realizó estas declaraciones en un acto con otros referentes políticos de su país en la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), que se celebra desde el pasado lunes y hasta el viernes en Alemania.

“No podemos dejar que el mundo se vaya al garete porque Trump se dedica a difundir engaños”, aseguró el político demócrata.

A este respecto, el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger subrayó que EEUU puede avanzar en la lucha contra el cambio climático “incluso con Trump” en la Casa Blanca y acusó al presidente de su país de “vivir en la edad de piedra” al tratar de volver a revivir la industria del carbón.

“Es como querer traer de vuelta a Blockbuster”, dijo el actor y político republicano en referencia a una conocida cadena de videoclubs de EEUU que quebró en 2013 por el cambio tecnológico.

Schwarzenegger agregó que California ha liderado desde hace años la lucha contra el cambio climático en EEUU porque demócratas y republicanos avanzaban en la misma dirección.

“Deberíamos sacar la política de todo este asunto y hacer lo que está bien”, apostilló.

Brown consideró además que EEUU sólo está “temporalmente” en “los márgenes” de la acción política contra el cambio climático y que “volverá” más pronto que tarde, “quizá tras las elecciones del año que viene” en referencia a unos comicios que podrían alterar las mayorías en el Legislativo.

En este sentido, el gobernador del estado de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, prometió “acción real” por parte de su país en la lucha contra el cambio climático si el Partido Demócrata recupera el poder en el Congreso el año que viene.

A juicio del gobernador de California, la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático no es óbice para la inacción global en un ámbito cuyas repercusiones son ya un “hecho”.

“Si EEUU se margina durante unos años no importa. El resto del mundo tiene que actuar”, argumentó.

Además, señaló que Trump sólo es “una pequeña parte del problema” y que “podríamos criticar a muchos países por no hacer lo suficiente”.

“Nosotros somos el resto del problema y tenemos que actuar”, afirmó Brown y animó a China, India y Europa, y también al sector privado, a tomar la iniciativa y seguir avanzando en la lucha contra el calentamiento global.

El gobernador del estado de Washington, el también demócrata Jay Inslee, incidió en el compromiso medioambiental de gran parte de la clase política estadounidense pese a la dirección tomada por la administración federal.

“El mensaje fundamental es que Trump no nos puede parar. Y ese es el mensaje que queremos mandar aquí al mundo”, aseguró Inslee sobre la participación en la Cumbre del Clima de Bonn de políticos estadounidenses dispuestos a combatir el calentamiento global.

Según sus cálculos, los estados de EEUU que se han sumado a la Alianza del Clima representan el 40 % de la economía estadounidense y supondrían, de ser un país independiente, la tercer mayor economía mundial.

Por su parte, la gobernadora del estado de Oregón, la demócrata Kate Brown, destacó la gran cooperación que se está estableciendo entre estados en EEUU en materia medioambiental y de mitigación.

“Creo en el poder del nosotros”, destacó la gobernadora, que calificó de “extraordinaria” esta colaboración.

Además, alertó sobre el riesgo de que el calentamiento global exacerbe “las desigualdades sociales” y perjudique especialmente a las minorías étnicas y las comunidades más pobres.

