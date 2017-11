DACA y TPS

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, el Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions de la administración Trump creo que no tiene ni la más mínima idea de lo que es en realidad una familia nicaragüense o hondureña protegida por el TPS; lo digo porque este Lunes anunció que suspendería dicho programa para inmigrantes provenientes de estos países centroamericanos, lo cual se me hace muy cruel haber permitido tanto tiempo esta situación y no nada más con la presente administración sino también con las anteriores de Obama en dos periodos así como los dos periodos de Bush, increíble pues que este señor Sessions diga hasta aquí, y la verdad que según el comunicado emitido por el DHS de esta decisión en contra de los nicaragüenses bajo este programa de protección acabaría con la seguridad que les fue otorgada a muchos desde 1999 porque la nueva administración federal cree que ya fue suficiente; la verdad no tienen ni un gramo de compasión por nuestra gente centroamericana que los dejaron crecer y adaptarse por más de 18 años donde mucho tuvieron familia nueva, hijos e hijas que hoy en día son adolescentes y que no conocen otro país mas que los Estados Unidos que no sea el suyo, porque aquí nacieron, se desarrollaron, estudiaron, conociendo el inglés como su primer idioma y tomaron la cultura norteamericana como propia, no creo que Sessions no piense en la separación de familias, deberían de dejar a aquellos que ya les es imposible empezar una nueva vida en Centroamérica, estos funcionarios deberían de contar con asesoría de la vida de una familia nicaragüense por que está demostrando ni un gramo de lógica y compasión. Y todavía dicta una advertencia de hasta 12 meses para que preparen su regreso o bien que apliquen por algún camino a la legalidad si es que son elegidos, imagínese usted que después de haber pagado cada 18 meses las cuotas de las nuevas aplicaciones para seguir con periodos nuevos y de repente les comuniquen que tienen 12 meses para desalojar como si estuvieran pagando renta. Sobre Honduras, platearon la posibilidad de que el fin de su TPS sea también con una extensión de seis meses, ni siquiera les aseguran, sueltan la información para que entren a un periodo de pánico, desilusión, stress y tristeza. Solo vemos la posibilidad de que el Congreso apruebe estas disposiciones, espero que el Congreso sea humano con esta situación. Así que 86,163 inmigrantes hondureños y 5,349 nicaragüenses en estos momentos necesitan de nuestro apoyo. Ahora a los DCAS se les acaba el tiempo ya que nuestros flamantes legisladores republicanos dejan este asunto para el 2018, es increíble que el presidente Trump les dio un plazo de seis meses y tres de ellos Octubre, Noviembre y Diciembre prácticamente ya los tiraron a la basura porque son más importantes sus necesidades de sus vacaciones personales, esperemos que Enero y Febrero sean el suficiente tiempo de que tomen resoluciones para cientos de miles de jóvenes llenos de sueños y esperanzas, ya veremos. GRACIAS.