Niño protagonista de “Coco” quiere que se vean las cosas positivas de México

México, 10 nov (EFE).- La voz de Luis Ángel Gómez ha conseguido, en las dos últimas semanas, emocionar y hacer reír a millones de espectadores; él es quien ha doblado al protagonista de “Coco”, la nueva cinta de Disney Pixar con la que este niño de 13 años anima a que se vean las cosas positivas de México, y no solo lo malo.

Originario de San Francisco del Rincón, pueblo del estado de Guanajuato, Luis Ángel fue el elegido en un “casting” en el que despuntó gracias a la fama que obtuvo en su paso por el programa “La Voz Kids”.

La experiencia fue especial no solo por ser su primera vez en el mundo del doblaje, sino también porque es la primera película de Pixar “mexicana”, afirma en una entrevista con Efe.

“La verdad lo disfruté mucho, los productores fueron muy amables, súper amables, y gracias a su paciencia salió todo perfectamente”, señala.

En “Coco”, Luis Ángel pone voz a Miguel, un niño mexicano que tiene como sueño ser un gran cantante como su ídolo, Ernesto de la Cruz -aunque la música está prohibida en su familia- y que acaba mágicamente atrapado en el mundo de los muertos.

El guanajuatense espera que la cinta, que tiene como telón de fondo las fiestas del Día de Muertos, sirvan para que los espectadores de otros países “conozcan más nuestras tradiciones, que se interesen por México”.

“Que no nada más digan algo así como ‘México casi no vale la pena, hay mucha delincuencia’; México es algo más, hay que verle las cosas positivas”, argumenta.

Asimismo, considera que “Coco”, dentro del país, también va a ayudar a que “no se pierdan las tradiciones”, que él mismo ayuda a conservar. Este mismo año, para el Día de Muertos, en su casa dedicaron un altar a su bisabuela, apunta.

Durante el doblaje, la parte dura fue la interpretación de las canciones: “Los diálogos los puedes hacer como quieras, pero las canciones fueron un poquito más complicadas; aunque ya supiera canto, hay muchos detallitos que marcan la diferencia”, explica.

De las canciones que grabó, “Un poco loco” es su favorita porque es “muy divertida”, y de entre todas las escenas, elige la llegada de Miguel al mundo de los muertos y el final de la cinta, aunque reconoce que le encanta “toda la película”.

Entre los compañeros de doblaje de Luis Ángel destacan el actor Gael García Bernal (quien también participa en la versión en inglés del filme) y el cantante Marco Antonio Solís “el Buki”.

Aunque no coincidió con ellos personalmente durante la grabación, porque trabajaron por separado, el niño relata que cuando tuvo la oportunidad de conocerlos, ambos lo felicitaron. Fue “súper padrísimo”, comenta entusiasmado.

Además, en la película prestaron sus voces figuras como Angélica María, Elena Poniatowska, Alfonso Arau, Ana de la Reguera, Sofía Espinosa y Cecilia Suárez.

“Coco” se ha convertido en todo un fenómeno en el país latinoamericano, donde llegó a las salas el 27 de octubre, coincidiendo con las fiestas del Día de Muertos y semanas antes de que se estrenara en Estados Unidos y otros países.

En dos semanas de exhibición, la cinta, número uno en taquilla, acumula en México 537,37 millones de pesos (28,21 millones de dólares), así como 11 millones de espectadores.

Luis Ángel asegura que todos los que se le han acercado desde el estreno para darle su opinión son personas a los que “se les ha llenado el corazón de alegría” con la cinta.

Como Miguel, el niño está enamorado de la música y tiene un referente: Pedro Infante (1917-1957). “Es mi ídolo, la verdad yo quisiera ser como él, actor y cantante”, comenta.

Además, toca el piano y la guitarra: “Poquito, pero los toco, ya es un avance”, dice con una risa.

Tiene claro que, en un futuro, la música será su camino, pero menciona que, por el momento, sus padres le dicen que “le siga echando ganas a la escuela, porque son muy importantes los estudios”.

Eso sí, “si me invitaran a más doblajes de voz estaría padrísimo”, sentencia Luis Ángel.

Related