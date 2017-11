“Murder on the Orient Express” y “Daddy’s Home 2″ llegan a los cines”Murder on the Orient Express” y “Daddy’s Home 2” llegan a los cines

Los Ángeles, (EFEUSA).- El elenco repleto de estrellas de Hollywood de “Murder on the Orient Express” y la comedia familiar “Daddy’s Home 2” se postulan como los estrenos más destacados de este fin de semana en los cines.

Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench, Daisy Ridley y Willem Dafoe son sólo una pequeña muestra del espectacular reparto de “Murder on the Orient Express”, una cinta dirigida por Kenneth Branagh que recupera la famosa novela de Agatha Christie.

El detective Hercules Poirot (Branagh) debe investigar un asesinato ocurrido durante un viaje de tren, por lo que todos los pasajeros son sospechosos del crimen.

Mel Gibson y John Lithgow son las principales incorporaciones de “Daddy’s Home 2”, la secuela de la comedia familiar pero con un toque gamberro “Daddy’s Home” (2015) que protagonizaron Mark Wahlberg y Will Ferrell.

La primera cinta giraba en torno al conflicto entre Dusty (Wahlberg), el padre biológico de unos niños que resultaba ser un tipo soberbio y fanfarrón, y Brad (Ferrell), el padrastro torpe e inseguro que trataba por todos los medios de agradar a su nueva familia.

Después de que ambos firmaran la tregua en la primera película ahora tendrán que afrontar la llegada de sus respectivos padres (Gibson y Lithgow), que son una versión extrema de sus propias personalidades.

En los estrenos limitados de la semana sobresalen “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “Thelma”.

Martin McDonagh dirige a Frances McDormand y Woody Harrelson en “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, una comedia negra sobre los intentos de una madre de que se haga justicia a su hija asesinada.

Por su parte, el realizador Joachim Trier presenta “Thelma”, un drama sobrenatural sobre una joven que se enamora y descubre al mismo tiempo que posee extraordinarios poderes.

