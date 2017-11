Dimisión de la Cámara en 2011 fue por “comportamiento inapropiado”

OLYMPIA (Agencias) – Los líderes de la Cámara estatal de Washington han reconocido que un representante estatal que renunció a la mitad de la sesión legislativa de 2011 fue expulsado por acusaciones de conducta inapropiada hacia una empleada en una celebración fuera del campus del Día de San Patricio.

El líder de la mayoría demócrata, Pat Sullivan, dijo en una declaración enviada a The Associated Press que el liderazgo determinó que la conducta del ex congresista demócrata Jim Jacks fue “lo suficientemente grave como para justificar su renuncia”. El liderazgo en el Capitolio no había divulgado detalles sobre la renuncia de Jacks hasta que AP solicito la información en medio de la creciente conversación nacional sobre acoso y agresión sexual.

Sullivan dijo que la decisión de no revelar los detalles en ese momento era proteger al empleado involucrado. Él dice que la información se divulga ahora para que “ todos en la arena legislativa (miembros, personal y cabilderos) sepan que no se tolerará el acoso sexual ”.