José Martí inspira dos libros para niños y preadolescentes en EE.UU.

Denver (CO), (EFEUSA).- Dos libros recientes para niños se inspiran en la vida y obra del héroe nacional cubano y personalidad relevante de la literatura latinoamericana José Martí (1853-1895).

El libro ilustrado en formato bilingüe “Martí’s Song for Freedom / Martí y sus versos por la libertad” de Emma Otheguy narra la historia de José Julián Martí Pérez, quien de pequeño presenció los abusos de la esclavitud, hecho que sembró la semilla de su lucha por la libertad y la justicia.

“En los esclavos, José reconoció almas como la suya, almas que merecían ser libres”, escribe Otheguy en la hábil traducción de Adriana Domínguez. “La furia que José sintió hacia la esclavitud hizo estremecer su cuerpo entero”, matiza.

La autora describe la admiración de Martí por Abraham Lincoln, estableciendo lazos de resonancia con sus jóvenes lectores estadounidenses, vínculo que se repite durante la exposición del exilio de Martí en Nueva York.

“Nueva York deslumbró a José con sus luces eléctricas, negocios nuevos y población ingeniosa”, escribe. Pero Martí añoraba la naturaleza de la isla y el calor de su gente.

Al no poder regresar, a menudo se escapaba a las montañas Catskill donde “descansaba entre los árboles y los pájaros que tanto extrañaba”.

Esta biografía ilustrada para niños destaca el compromiso de Martí con la lucha revolucionaria y no reprime pasajes dolorosos como el encarcelamiento del líder, el trabajo forzado al que fue sometido, o su muerte en batalla.

El libro está escrito en estrofas con versos de Martí intercalados para ilustrar los pasajes biográficos.

Le acompañan ilustraciones de Beatriz Vidal que con sus tonos opacos le dan un toque nostálgico y folclórico al relato.

La breve historia recalca el importante legado de Martí tanto en la lucha por los derechos humanos como en su obra literaria.

“José Martí contribuyó a la liberación de Cuba y a todos nos dejó sus versos sencillos, que cantan al ritmo de las palmas reales, y evocarán para siempre la libertad”, escribe en la estrofa final.

La vigencia de Martí continúa en evidencia al inspirar otra historia juvenil reciente, en este caso, la novela “The Epic Fail of Arturo Zamora” de Pablo Cartaya.

Escrita con lectores preadolescentes en mente, la novela maneja muy bien el registro de voces jóvenes, el uso de la tecnología, los retos de vivir entre culturas y las emociones del primer amor.

El protagonista, Arturo Zamora, vive en un edificio de apartamentos en Miami donde reside casi toda la familia que sorprendentemente logra trabajar junta sin rencores ni conflictos.

La abuela es la dueña de La Cocina de la Isla, un restaurante icónico del barrio donde la mamá de Arturo es la chef principal.

Como en todo negocio familiar, a todos les toca poner de su parte y en el verano Arturo se inicia en el restaurante lavando platos.

La familia ambiciona ampliar el negocio, pero el plan se descarrila cuando un promotor inmobiliario se propone adquirir la propiedad para construir un moderno complejo multiusos que amenaza con destruir no solo el restaurante sino también el carácter del vecindario.

La situación se intensifica al llegar unos amigos de España, el “tío Frank” y su hija Carmen, quien causa en el protagonista una sensación “como si se le estuvieran quemando las entrañas”.

La joven expresa interés por la obra de Martí y Arturo, intentando establecer una conexión con la chica, pretende que él también escribe poemas.

Al darse cuenta de la situación, su abuela le entrega una caja con cartas de su abuelo donde se encuentra nuevamente con numerosas referencias a la vida y obra de Martí.

“¿Por qué todos están tan obsesionados con este tipo?” se pregunta Arturo.

Con su conocimiento rudimentario del español, el joven intenta descifrar los Versos Sencillos de Martí que, en su opinión, “no tienen nada de sencillos”.

En las cartas está la historia de sus abuelos, cómo se conocieron en Cuba y la decisión de dejar la isla en una embarcación precaria para lanzarse a lo desconocido del exilio.

El abuelo escribe que, en esos momentos, la figura de Martí le dio las fuerzas que necesitaba para seguir adelante y, aún más importante, lanzarse a escribir sus pensamientos en verso.

Arturo adopta la estrategia del abuelo, encontrando en la vida y obra de Martí la fuerza para luchar contra la gentrificación y salvar el restaurante y, de paso, tratar de ganarse el corazón de Carmen.

Cartaya intercala versos y frases coloquiales en español, comidas tradicionales cubanas, dichos y tradiciones, enriqueciendo la trama con un vasto contenido cultural.

