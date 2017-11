Centroamericanos con TPS darán la batalla para permanecer legales en el país

Los Ángeles, (EFEUSA).- Centroamericanos beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) dijeron que lucharán por la estadía legal y permanente en el país después de que el gobierno federal cancelara este lunes ese amparo a los nicaragüenses.

Centroamérica es una región con problemas de violencia y “estas personas con TPS” no pueden regresar a “esa violencia”, expresó a Efe Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN-Los Ángeles).

Arévalo aseguró que apoyarán todo esfuerzo de legisladores “para poner presión para impulsar soluciones legislativas permanentes” para estos inmigrantes.

Más de 263.00 salvadoreños acogidos al TPS, según datos oficiales, temen una noticia similar en enero de 2018, unos dos meses antes de que expire ese estatus, en marzo de ese año.

“Los salvadoreños con TPS lo que tenemos que hacer es alzar la voz, no darnos por vencidos, y por su puesto es la residencia permanente lo que nosotros necesitamos”, dijo a Efe José Sigüenza, quien emigró a EE.UU. en 1994.

El TPS para salvadoreños fue otorgado a raíz de dos terremotos en territorio salvadoreño en 2001.

Sigüenza hizo un llamado a sus compatriotas a involucrarse “en las actividades que las organizaciones proinmigrantes están desarrollando, para podernos ayudar”.

El centroamericano aseguró que los beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua y El Salvador exigirán “la tarjeta verde” de residencia porque se han ganado el derecho de permanecer en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este lunes que se tomará seis meses más para estudiar el futuro del TPS para más de 86.000 hondureños, que ahora expira el próximo 5 de junio.

Mientras, el TPS para más de 5.300 nicaragüenses será cancelado a partir del 5 de enero de 2019, y este plazo es sólo para que busquen “un estatus alternativo”.

Tanto hondureños y nicaragüenses recibieron TPS, por el Gobierno de Estados Unidos a raíz de la destrucción ocasionada en 1998 por el huracán Mitch en ambas naciones.

La hondureña Sonia Paz, que emigró de su natal San Pedro Sula hace 34 años y es beneficiaria de TPS declaró a Efe que los hondureños tienen “esperanza” de adquirir la residencia permanente.

“Vamos a luchar por ello, para que se haga realidad”, aseguró la inmigrante quien además agregó que Estados Unidos “es el país de las oportunidades”, razón por la que los nacionales de Honduras con TPS van “a seguir aquí”.

“Nosotros no estamos pidiendo nada de gratis, entonces seguiremos luchando y aquí vamos a estar”, aseveró hoy en calles de Los Ángeles (California).

Los activistas de CARECEN señalaron que apoyan una iniciativa presentada en octubre pasado por el congresista republicano por Florida Carlos Curbelo para beneficiarios de TPS de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, para “Extender el Estatus de Protección para Refugiados Elegibles” (ESPERER).

“El Gobierno ayer nos dio una luz roja para despertar y ver el limbo migratorio en que estamos en este momento”, dijo a Efe la salvadoreña Evelyn Hernández, beneficiaria de TPS.

“En principio estamos buscando extensión del TPS y una solución más permanente que es la residencia para los beneficiarios del Estatus Temporal”, explicó Hernández, activista de CARECEN.

“Y hacemos un llamado a la comunidad Centroamericana a que luchen, porque si la comunidad no despierta hoy ya no hay un mañana”, concluyó.

