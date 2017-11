VACUNAS ANTI-DROGAS.

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, con la reciente declaración de desastre en el consumo de opioides y heroína hecha por el presidente Donald Trump queda listo el campo de batalla para destruir esta terrible epidemia de miles de fallecimientos por el consumo de drogas en los Estados Unidos; con esto, ahora vienen las grandes preguntas de cuánto dinero va a aportar el gobierno para su eliminación o evitar tanta muerte inútil de los pobres drogadictos que cayeron en las garras del vicio convertido ya en enfermedad; otra pregunta es cuándo empezaría este combate y cuando tienen el cálculo del término o si será permanentemente. La siguiente pregunta es cómo lo harán y por último, donde serán los centros de atención a los necesitados que están enfermos en el vicio constante del consumo. Bueno la declaración ya fue hecha y el presidente que también pone como culpable a México por enviar las drogas clandestinamente a través de la violación del muro fronterizo, y es por ello que Trump insiste tanto en su total construcción, porque él cree que con esto acabaría en la mayoría de los casos el envío de opioides, heroína, metanfetaminas, marihuana, etc. etc. desde México a Estados Unidos. Aprovecho la ocasión de este gran momento de su declaratoria de desastre para que en vez de hacer el gasto casi inútil de los recursos federales en la construcción de un nuevo muro, es mejor que lo invierta por lo menos en el pago de unos cien excelentísimos científicos químicos y médicos para que busquen algo que puedan vacunar en los niños y jóvenes, anticuerpos que rechacen y ataquen a las substancias contenidas en la drogas arriba mencionadas y que algún ser humano al tratar de probarlas sienta inmediatamente una reacción muy molesta que le indique que su cuerpo las estaría rechazando y que sería prácticamente imposible sentir disfrute o placer al ingerirlas, y por lo tanto no lo volvería a intentar en su vida, creo que esto es posible hasta para el consumo del alcohol, sin embargo espero que la maldición del amor al dinero no sea mayor que el amor al prójimo y que los gobernantes no permitan las grandes ganancias que produce este mercado negro de venta y consumo, así entonces esto a futuro acabaría con el tráfico y al acabar con el trafico acabaría con la exportación e importación de drogas de tal manera que no necesitaríamos el muro y además en vez de hacer un gasto innecesario de construcción, además de ayudar a México en tanta muerte por la guerra por las zonas de distribución. Sería mejor poner un interés mayor en una buena y efectiva Regulación Migratoria donde los trabajadores hispanos ya vendrían con su permiso de trabajo temporal y permanente con la seguridad de un E-verify para los dueños de negocios y granjeros no sean multados, tendríamos un país libre de drogas y sin inmigración indocumentada y la verdad tendríamos mas paz, seguridad y sobre todo una futura población mas sana y productiva, no se mis estimados lectores si estoy bien o mal, pero escribir propuestas es mejor que quedarse callado, si por supuesto hay que protestar, pero protestar sin propuestas es perder el tiempo. Muchas gracias.