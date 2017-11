Kidde retira del mercado extintores de incendios con mango de plástico debido a fallas en la descarga y desprendimientos de toberas: una muerte reportada

Resumen del retiro del mercado

Nombre del producto: Extintores de incendios Kidde con mango de plástico

Riesgo: Los extintores pueden taparse o requerir fuerza excesiva para la descarga y pueden no activarse durante una emergencia de incendio. Además, la tobera puede desprenderse con fuerza suficiente para plantear un riesgo de impacto.

Remedio: Reemplazo

Los consumidores deben ponerse en contacto de inmediato con Kidde para solicitar un extintor de incendios de reemplazo gratuito y recibir instrucciones sobre la devolución de la unidad retirada del mercado, pues es posible que no funcione correctamente en una emergencia de incendio. Nota: Este retiro del mercado incluye los modelos de extintores de incendios que se retiraron del mercado previamente en marzo de 2009 y febrero de 2015. Los extintores de incendios de marca Kidde incluidos en esos retiros del mercado anunciados previamente también deben reemplazarse. En la tabla de abajo se incluyen todos los números de los modelos afectados.

Los consumidores que tengan extintores de incendios retirados del mercado usados en botes y embarcaciones personales pueden encontrar más información en [INSERT USCG LINK]. Puede encontrarse información sobre el retiro del mercado de extintores de incendios usados en vehículos recreativos y automóviles en [INSERT NHTSA LINK].

Contacto para el consumidor: Kidde gratuitamente al 855-271-0773 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a p.m., hora del Este, y sábados y domingos de 9 a.m. a 9 p.m., hora del Este, o en línea en www.kidde.com y haga clic en “Product Safety Recall” para más información.

Detalles del retiro del mercado

Unidades: Unas 37.7 millones (además, unas 2.7 millones se vendieron en Canadá y 6,500 en México)

Descripción: Este retiro del mercado incluye dos tipos de extintores de incendios Kidde: extintores con mango de plástico y extintores Pindicator con botón pulsador.

Extintores con mango de plástico: El retiro del mercado incluye 134 modelos de extintores de incendios Kidde fabricados entre el 1 de enero de 1973 y el 15 de agosto de 2017, incluso los modelos que fueron retirados del mercado previamente en marzo de 2009 y febrero de 2015. Los extintores eran rojos, blancos o plateados, y tenían la clasificación ABC o BC. El número de modelo está impreso en la etiqueta del extintor. En las unidades producidas en 2007 y más adelante, la fecha de fabricación es un código de fecha de 10 dígitos impreso en el costado del cilindro, cerca de la parte inferior. Los dígitos del cinco al nueve representan el día y el año de fabricación en formato DDDAA. Los códigos de fecha para los modelos retirados del mercado fabricados desde el 2 de enero de 2012 hasta el 15 de agosto de 2017 van del 00212 al 22717. Las unidades producidas antes de 2007 no tienen código de fecha impreso en el extintor.

Modelos producidos entre el 1 de enero de 1973 y el 25 de octubre de 2015 2A40BC Home 1A10BC Sanford 2A40BC 6 RAP Home 2A40BC Sanford TPS-1 1A10BC 6 TAP Home H-10 10BC Sanford TPS-1 2A40BC Ademco 720 1A10BC Home H-110 1A10BC Sears 2RPS 5BC Ademco 722 2A40BC Home H-240 2A-40BC Sears 58033 10BC ADT 3A40BC Honeywell 1A10BC Sears 58043 1A10BC All Purpose 2A40BC Honeywell TPS-1 1A10BC Sears 5805 2A40BC Bicentennial RPS-2 10BC J.L. 2A40BC Sears 958034 Bicentennial TPS-2 1A-10BC J.L. TPS-1 2A40BC Sears 958044 Costco 340 Kadet 2RPS-1 5BC Sears 958054 FA 340HD Kidde 10BC Sears 958075 FA240HD Kidde 1A10BC Sears RPS-1 10BC FC 340Z Kidde 2A40BC Sears TPS-1 1A10BC FC Super Kidde 40BC Sears TPS-1 2A40BC FC210R-C8S Kidde RPS-1 10BC Traveler 10BC Fire Away 10BC Spanish Kidde RPS-1 40BC Traveler 1A10BC Fire Away 1A10BC Spanish Kidde TPS-1 1A10BC Traveler 2A40BC Fire Away 2A40BC Spanish Kidde TPS-1 2A40BC Traveler T-10 10BC Fireaway 10 (F-10) KX 2-1/2 TCZ Traveler T-110 1A10BC Fireaway 10BC Mariner 10BC Traveler T-240 2A40BC Fireaway 110 (F-110) Mariner 1A10BC Volunteer 1A10BC Fireaway 1A10BC Mariner 2A40BC Volunteer TPS-V 1A10BC Fireaway 240 (F-240) Mariner M-10 10BC XL 2.5 TCZ Fireaway 2A40BC Mariner M-110 1A10BC XL 2.5 TCZ-3 Force 9 2A40BC Mariner M-240 2A40BC XL 2.5 TCZ-4 FS 340Z Master Protection 2A40BC XL 2.75 RZ Fuller 420 1A10BC Montgomery Ward 10BC XL 2.75 RZ-3 Fuller Brush 420 1A10BC Montgomery Ward 1A-10BC XL 2-3/4 RZ FX210 Montgomery Ward 8627 1A10BC XL 340HD FX210R Montgomery Ward 8637 10BC XL 4 TXZ FX210W Quell 10BC XL 5 PK FX340GW Quell 1A10BC XL 5 TCZ FX340H Quell RPS-1 10BC XL 5 TCZ-1 FX340SC Quell TPS-1 1A10BC XL 5MR Gillette 1A10BC Quell ZRPS 5BC XL 6 RZ Gillette TPS-1 1A10BC Sams SM 340 Home 10BC Sanford 1A10BC

Modelos con códigos de fecha entre el 2 de enero de 2012 y el 15 de agosto de 2017 AUTO FX5 II-1 FC5 M10G FA10G FS10 M10GM FA10T FS110 M110G FA110G FS5 M110GM FA5-1 FX10K M5G FA5G FX5 II M5GM FC10 H110G RESSP FC110 H5G

Extintores Pindicator con botón pulsador: El retiro del mercado incluye ocho modelos de extintores Kidde Pindicator fabricados entre el 11 de agosto de 1995 y el 22 de septiembre de 2017. Los extintores con botón pulsador sin medidor se vendían en rojo y blanco, y con tobera roja o negra. Estos modelos se vendían primordialmente para aplicaciones de cocina y embarcaciones personales.

Modelos Pindicator con botón pulsador fabricados entre el 11 de agosto de 1995 y el 22 de septiembre de 2017 KK2 M5PM 100D AUTO 5FX

Incidentes/Lesiones: La firma tiene conocimiento de la muerte ocurrida en agosto de 2014 de un hombre de Pensilvania de 22 años involucrado en un incendio de automóvil después de una colisión. Los socorristas no pudieron hacer funcionar los extintores Kidde retirados del mercado. Se han recibido aproximadamente 391 informes de activación fallida o limitada o de desprendimiento de agarraderas, incluido el caso fatal; 16 lesiones, incluso inhalación de humo y quemaduras menores; y 91 informes de daños a la propiedad.

Puntos de venta: Menards, Montgomery Ward, Sears, The Home Depot, Walmart y otras tiendas departamentales, de artículos para el hogar y ferretería de todo el país, y en Internet en Amazon.com, ShopKidde.com y otros minoristas en línea por entre US$ 12 y US $50 y por alrededor de US$ 200 para el modelo XL 5MR. Estos extintores de incendios se vendían también con camiones comerciales, vehículos recreativos, botes y embarcaciones personales.

Importado por: Walter Kidde Portable Equipment Company Inc., de Mebane, Carolina del Norte.

Fabricación: Estados Unidos y México

Nota:

El comunicado de prensa de Profeco (México) se encuentra en: XXXX

El comunicado de prensa de Health Canada se encuentra disponible en: http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64822r-eng.php

