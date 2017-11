Festival Epicentro apuesta en México por “democratizar” el emprendimiento

Guadalajara (México), (EFE).- El festival de innovación Epicentro apuesta por “democratizar” la cultura del emprendimiento y alentar a las generaciones más jóvenes en el desarrollo de ideas novedosas, afirmó a Efe Carmina Haro, directora del encuentro que se inició en Jalisco (occidente de México).

El enfoque en las startups (empresas emergentes), así como en las pequeñas y medianas empresas que el festival mantuvo en sus tres ediciones anteriores fue modificado para abrir un espacio a lo que los organizadores llaman “personas con genética para innovar”.

“Una de las características de Epicentro es que este tema de democratizar la innovación queda muy palpable porque no estamos hablando de cosas que las personas no vayan a entender o de casos aislados”, explica Haro.

La coordinadora general de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco agregó que la intención de las más de 70 actividades que forman parte del programa es que “cualquier persona que trabaje en una empresa o una institución” aproveche la información para desarrollar un cambio dentro de su organización.

“Estamos motivando a que cualquier persona que tenga una idea la pueda llevar a cabo”, explica Haro, y añade que se diseñaron contenidos para “públicos atrevidos” o que son considerados como “agentes de cambio”.

Este año Epicentro abrió un espacio para los bachilleres con el Ideatón, un concurso en que 900 jóvenes de entre 15 y 18 años desarrollarán proyectos para resolver problemas en las áreas de salud, campo y ciudades inteligentes bajo los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.

Además de los cursos con expertos de universidades y empresas especializadas los jóvenes recibirán una especie de “entrenamiento” con mentores para desarrollar sus ideas y resolver la problemática a la que están enfocados, explica Haro.

Legos, robots y computadoras crearán el ambiente propicio para que 1.200 niños en edad escolar, nativos digitales por naturaleza, se aventuren en el mundo del desarrollo de ideas, la robótica, la programación y hasta la generación de un negocio.

Para Haro este aprendizaje será un primer acercamiento a lo que el futuro les depara en materia de tecnología.

“Les va a tocar en los próximos 15 o 20 años a ellos trabajar en empleos que hoy no existen y es muy importante que desde ahora empiecen a sentir que la tecnología es para ellos, que no es compleja”, expresa.

Para esta cuarta edición, que se desarrollará hasta el 4 de noviembre, el reto es “duplicar el número de asistentes” y llegar a 7.000 personas capacitadas en cuatro programas que se conecten con la red de 180 aliados como Google, Facebook, SociaLab, Apple, Amazon, instituciones de educación y otras empresas nacionales y extranjeras.

Algunas conferencias y talleres estarán enfocados en las tendencias tecnológicas en inteligencia artificial, realidad aumentada, economía del comportamiento, robótica, arquitectura social y ciudades hiperconectadas, entre otras.

De manera paralela se realizará el Tercer Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público, que reúne a expertos, funcionarios y tomadores de decisiones de siete países de la región para mostrar casos de éxito en redes colaborativas desde el gobierno.

En las últimas dos ediciones Epicentro reunió a 263 conferencistas y talleristas que ofrecieron más de 210 horas de contenido en colaboración con más de 155 organizaciones.

