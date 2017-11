Se abre plazo de inscripción de “Obamacare” entre confusión sobre su futuro

Washington, 1 nov (EFEUSA) – El nuevo periodo de inscripción para los seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como “Obamacare”, comenzó hoy en un ambiente de confusión de la comunidad sobre la vigencia del programa debido los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para suprimir este plan.

Ante la escasa información ofrecida por el Gobierno, tanto la oposición demócrata como grupos comunitarios han emitido comunicados instando a la comunidad a aprovechar el nuevo período de inscripción para obtener un seguro de salud.

El propio expresidente Barack Obama, impulsor de este programa durante su presidencia, emitió hoy un mensaje grabado en el que anuncia a la población que ya puede obtener un plan de salud familiar, un proceso que “sólo toma unos minutos”, y que la mayor parte de la gente puede acceder a ayuda financiera.

“Ocho de cada diez personas pueden encontrar este año planes por 75 dólares o menos al mes”, mientras que las aseguradoras no pueden cargar una prima mayor por ser mujer o por sufrir ya una enfermedad, destacó Obama, cuyo mensaje fue ampliamente difundido en las redes sociales.

“Con los implacables intentos del presidente Trump para hacer que este proceso sea más difícil, es importante que cada estadounidense sepa cómo inscribirse y tenga la oportunidad de obtener cobertura”, aseguró hoy el Comité Nacional Demócrata (DNC) en un comunicado en el que explican los mecanismos de este nuevo período de inscripción.

La mayoría de los estados de la nación usan HealthCare.gov (o cuidadodesalud.gov) para que las personas se puedan inscribir en el sistema antes del 15 de diciembre, a fin de recibir cobertura a partir del 1 de enero de 2018.

Sin embargo, hay doce estados (California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Idaho, Maryland, Massachusetts, Minesota, New York, Rhode Island, Vermont y Washington) que tienen sus propios plazos y sitios web para suscribirse.

La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que para el próximo año haya 11 millones de personas inscritas en el programa Obamacare.

Ello pese a que “Trump ha tratado repetidamente de sabotear la inscripción abierta reduciendo el período de inscripción a la mitad, reduciendo los fondos utilizados para publicidad y programas de extensión, y abandonando las asociaciones estatales que ayudan a las personas a inscribirse en la atención médica”, según los demócratas.

También la presidenta del Caucus Hispano, Michelle Lujan Grisham, y el presidente del grupo de trabajo sobre salud de ese grupo, el legislador por California Raúl Ruíz, enviaron este martes una carta al secretario de Salud en funciones, Eric Hargan, en la que se quejaron de la poca información dada a los latinos sobre este tema.

Asimismo, el Caucus Hispano solicitó a Hargan una “reunión urgente” para tratar el tema y le hicieron algunas recomendaciones para garantizar que el proceso de inscripción tenga éxito.

“La ACA ha supuesto aumentos históricos de la cobertura para la comunidad hispana, brindando a más de cuatro millones de latinos un acceso a la cobertura de salud y reduciendo la tasa general de latinos no asegurados de uno de cada cuatro en 2013 a uno de cada seis en la actualidad”, agregó el Caucus Hispano.

Este grupo legislativo también se mostró dispuesto a trabajar con el Departamento de Salud “para garantizar la implementación exitosa de la ACA y brindar a más estadounidenses la oportunidad de obtener atención y cobertura de salud asequible, accesible y de calidad”.

Por su lado, la organización UnidosUS, antes conocida como el Consejo Nacional de La Raza, instó a los hispanos a aprovechar este quinto período de inscripción que, destacó, se ha visto reducido “de tres meses a solo 45 días”, del 1 de noviembre al 15 de diciembre.

La organización también se quejó de que en esta ocasión el Gobierno le ha dado mucho menos promoción al programa y anunció una iniciativa para informar a la población de que ACA sigue siendo el programa sanitario vigente para que aprovechen esta oportunidad.

“Aunque existe mucha confusión e incertidumbre en cuanto a la situación actual de la ley ACA, UnidosUS trabaja con su Red de Afiliados para informar a la comunidad latina (…) de que es el momento de buscar las opciones disponibles para inscribirse en el plan que mejor se adapte a sus necesidades”, dijo la agrupación.

“Más de cuatro millones de latinos ahora tienen seguro médico gracias a ACA y necesitamos que aún más personas estén protegidas”, dijo en un comunicado la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

Según la líder comunitaria, debido a todos los desafíos que en esta ocasión tiene la campaña de inscripción del programa (“un período más corto, menos promoción y menos recursos”) UnidosUS busca que la comunidad hispana “tome más conciencia sobre el tema y tenga la información que necesita para poder actuar”.

El Gobierno del presidente Trump ha intentado que el Congreso revoque el plan sanitario impulsado por Obama para establecer uno nuevo, pero no ha logrado ni lo uno ni lo otro, al no obtener el apoyo necesario para ello en el Congreso.

