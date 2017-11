El actor mexicano Roberto Cavazos revela que fue víctima del acoso de Kevin Spacey en el Old Vic

Londres, 31 oct (EFE).- El actor mexicano Roberto Cavazos ha revelado hoy en su página de Facebook que fue otra de las víctimas de acoso sexual del interprete estadounidense Kevin Spacey, cuando coincidieron en el teatro londinense Old Vic.

En los últimos días, el veterano protagonista de la serie “House Of Cards” ha sido señalado por varios hombres, que aseguran haber sufrido hace años ese tipo de abuso por parte del oscarizado actor.

El primero que lo hizo público fue Anthony Rapp, que afirmó que Spacey se propasó con él en una fiesta celebrada en su apartamento de Nueva York en 1986, cuando él tan solo tenía 14 años.

Tras hacerse público ese supuesto incidente, el director Tony Montana también se confesó víctima de otro episodio de acoso por parte del estadounidense, cuando en 2003 Spacey le “agarró la entrepierna” en un bar de California.

En un mensaje colgado en su página de la red social Facebook, escrito en español, Cavazos señaló que tanto él como otros colegas fueron víctimas del actor, de 58 años.

“Aquellos que le conocimos en Londres cuando era director del Teatro Old Vic sabrán que habrá muchos más que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas”, aventuró.

Cavazos apuntó que no le “sorprendería” que el número de supuestas víctimas de Spacey llegara a igualar a las del productor Harvey Weinstein, acusado por acoso sexual y violación por decenas de mujeres, muchas de ellas actrices muy conocidas de Hollywood.

El mexicano aludió a la disculpa de Spacey a Anthony Rapp: “En su disculpa pública dijo que no recuerda el incidente, se disculpa ante el actor que le acusó y aprovecha para salir del armario, desviando la atención del público de sus acciones dañinas”.

Cavazos, que protagonizó la obra “The 24 Hour Plays” cuando Spacey era director artístico en el Old Vic, afirmó que durante esa época tuvo “encuentros desagradables” con el estadounidense.

“Yo mismo tuve un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron cerca de ser denominados acoso. De hecho, si hubiese sido una mujer, probablemente no habría dudado en identificarlo como tal, pero supongo que la falta de una acción específicamente más directa o agresiva me llevó a justificar el incidente como ‘una de esas cosas que ocurren'”, relató.

El actor recordó que parecía que “solo hacía falta que hubiera un varón menor de 30 años para que Spacey se sintiera libre” de tocarle. “Era tan común que incluso había bromas al respecto (de muy mal gusto)”, matizó.

Esta última acusación contra el norteamericano llega un día después de que el citado teatro londinense, en el que Spacey ejerció de director artístico entre 2004 y 2015, habilitara una dirección de email “confidencial” para que los trabajadores pudieran comunicar aquellas “quejas que no hayan podido expresar” hasta ahora.

