Arrendador de Mattawa debe reparar hogares y pagar alrededor de $500,000 por demanda del Procurador General debido a ventas fraudulentas

(OLYMPIA).- El Procurador General Bob Ferguson anunció que el propietario de un parque de casas móviles de Mattawa pagará $100,000, que serán utilizados para la recompensa de los residentes, y hará reparaciones necesarias a todas las casas después de obligar a sus inquilinos a firmar acuerdos de “compra” fraudulentos para evitar inspecciones de salud y seguridad requeridas por la ciudad. El costo de las reparaciones se calcula en aproximadamente $400,000. Si Gary Chavers, propietario del parque de casas móviles Sun & Sand, no cumple con los términos del acuerdo, también enfrentará multas civiles de más de $200,000. Muchas de las casas móviles del parque de 53 unidades estaban en condiciones muy deficientes cuando Ferguson presentó una demanda contra Chavers en 2015. Los residentes se quejaban de puertas pandeadas y que no funcionaban bien, y que no protegían contra el frío y la humedad, o que se abrían con el viento si no se aseguraban por dentro con cordones y clavos. Muchas de las casas tenían pisos viejos y desgastados, algunas con agujeros en el piso o con grapas que salían de las alfombras. Algunas de las casas estaban infestadas de cucarachas y las chinches picaban a los residentes, incluyendo a los niños. Muchas casas tenían ventanas viejas y con fugas, y las repisas y los marcos podridos. Las escaleras hacia la puerta principal de varias casas estaban deterioradas y eran inseguras. Chavers comenzó a reparar algunas de estas condiciones voluntariamente luego de que el Estado inició la demanda. El acuerdo requiere que Chavers contrate contratistas con licencia para reparar los problemas de salud y seguridad más urgentes del parque – como defectos eléctricos y de plomería – dentro de los siguientes 180 días. El estado supervisará las reparaciones. “El Sr. Chavers engañó a una población vulnerable para evadir sus responsabilidades legales como dueño de la propiedad,” comentó Ferguson. “La condición de sus propiedades es vergonzosa y este acuerdo lo obliga a repararlas.” A finales de 2009, la ciudad de Mattawa aprobó una ordenanza que creó nuevos requisitos de salud y seguridad para las unidades de renta luego de un trágico incendio a principios del mismo año. El incendio, que sucedió en una casa móvil de arrendamiento que se había convertido en un dúplex, cobró las vidas de una madre y dos niños. Poco tiempo después de que la ciudad le informó sobre la ordenanza, Chavers concibió un engaño para obligar a los arrendatarios – la mayoría de ellos trabajadores agrícolas latinos que hablan muy poco o nada de inglés— a firmar contratos de “compra” falsos. Chavers solamente les proporcionó los contratos en inglés, y no dio tiempo a los arrendatarios para revisar o recibir ayuda con la traducción de los documentos antes de firmarlos. El engaño permitió a Chavers evitar inspecciones y el cumplimiento de los nuevos requisitos de salud y seguridad. Como parte del acuerdo, Chavers pagará al estado $100,000, lo que se usará para dar recompensa a alrededor de 100 familias que resultaron afectadas por su conducta. También está obligado a realizar reparaciones necesarias en las 53 casas de Sun & Sand, que se calcula requieren un gasto de $100,000 al año en mejoras a las unidades a lo largo de los siguientes cuatro años. Además de corregir todos los riesgos eléctricos y de plomería, Chavers acordó corregir todas las condiciones deficientes dentro y fuera de las casas. Las reparaciones corregirán problemas como ventanas con fugas y puertas que no funcionan, paredes y pisos dañados, techos con fugas y daños por humedad, y escaleras de entrada deterioradas e inestables. También se reemplazarán alfombras gastadas y viejas, y se repararán o se reemplazarán los muebles dañados de cocinas y baños. El acuerdo también impone un gravamen de $100,000 sobre la propiedad para garantizar el pago del dinero que el estado regresará a los residentes afectados como recompensa. Todos los inquilinos de Sun & Sand a quienes se haya obligado a firmar los acuerdos de compra o a mudarse, podrán cancelar los contratos de venta y volver a ser arrendatarios mediante un contrato de renta tradicional. En el caso de las personas que vivan en casas móviles dúplex y que estén “comprando” la mitad de la casa con extraños, se cancelarán sus contratos de compra, con su consentimiento. Los residentes que se hayan mudado a Sun & Sand luego de que Chavers implementó los contratos de venta fraudulentos tendrán la opción de seguir comprando mediante nuevos contratos que cumplan la Ley de Compras a Plazos o de volverse arrendatarios mediante un contrato tradicional de renta. Todos los contratos de arrendamiento y de compra se proporcionarán tanto en inglés como en español. Otros requisitos del acuerdo incluyen: Chavers tiene prohibido aumentar las rentas durante cuatro años;

Chavers deberá proporcionar vivienda provisional a los arrendatarios si las reparaciones requieren que se desplacen de manera temporal de la unidad; y

Chavers deberá proporcionar informes trimestrales al estado que documenten su avance en la reparación de las unidades. El estado tiene el derecho de inspeccionar todas las reparaciones. Si las reparaciones no se hacen de acuerdo con los estándares aceptables de la industria, se exigirá a Chavers repararlas o enfrentará otras medidas judiciales. Como resultado del acuerdo, usted puede ser elegible para una recompensa si vivió en Sun & Sand Mobile Home Park entre el 1 de febrero de 2011 y el 27 de octubre de 2017. Por favor comuníquese con nuestra oficina al (206) 254-0566 para confirmar que tenemos su dirección y número de teléfono actual. Los procuradores generales asistentes John Nelson, Jennifer Steele y Patricio Márquez llevaron el caso en nombre de Washington.