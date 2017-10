Activistas creen que mantener Obamacare será difícil por boicot de Trump

Chicago (IL), 30 oct (EFEUSA).- La apertura del periodo de inscripción del mercado de seguros del Affordable Care Act (ACA), más conocido como Obamacare, llega este próximo 1 de noviembre con la incertidumbre del efecto que tendrán los intentos de derogar la ley por parte de los republicanos y de la Casa Blanca.

La doctora Jane Delgado, presidenta de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, declaró hoy a Efe que es “muy difícil” anticipar lo que sucederá, en particular por los altos precios de las pólizas en los estados donde no se expandió el uso del Medicaid, que es el seguro de salud para las personas de bajos recursos.

Sin embargo, señaló que por ser una persona “realista” anticipa que la renovación de seguros o la incorporación de nuevos beneficiarios en los planes de salud será “cuesta arriba”.

En opinión de Claudia Maldonado, directora de programas de Keogh Health Connection, una organización que conecta a personas vulnerables con servicios de salud en Phoenix, Arizona, hay mucha incertidumbre “porque sabemos que va a ser un período abierto de inscripción difícil”, según declaró a medios de prensa.

El problema no es solo de los consumidores latinos, de los cuales casi un millón se inscribieron en el período anterior para tener planes de salud a través del mercado de seguros, sino general.

Según Delgado, en estados como Nueva York, California o Illinois los gobiernos expandieron el Medicaid, lo que ayudó a mucha gente, pero hay otros como Texas, Florida o Nebraska donde no existe el recurso de acceder al seguro estatal y las personas “siguen sin poder comprar los seguros ofrecidos”.

“Todo el mundo quiere cobertura, pero no todos pueden pagarla”, agregó.

Como lo prometió en la campaña antes de las elecciones, el presidente Donald Trump ha intentado “dejar morir” la ley aprobada por su antecesor demócrata Barack Obama, después de fracasar en la votación de una nueva legislación en el Congreso.

El gobierno ha reducido el tiempo de inscripción y los fondos federales destinados a publicidad, además de los llamados “navegadores”, que son los expertos en el mercado de seguros que ayudan a las personas a registrarse.

El nuevo plazo de inscripción en los 39 estados que usan el sitio web del gobierno federal va del 1 de noviembre el 15 de diciembre, casi un mes y medio menos que en el período anterior.

Sin embargo, los estados que tienen mercados propios de seguros extendieron la inscripción hasta el 31 de enero, para tratar de limitar los efectos del boicot de Trump.

California, Minesota, Colorado, Nueva York, Illinois y Washington, entre otros estados, anunciaron planes para mantener la publicidad de sus mercados de seguros con fondos propios y el despliegue de miles de especialistas que ayudarán a los consumidores.

En el caso de California, se gastarán en publicidad 111 millones de dólares y el 30 % de esa cantidad estará dedicado a los latinos.

El Center for American Progress estimó en 12,2 millones el potencial del mercado de seguros de salud para el 2018 bajo el Obamacare, consistente en 8,1 millones de renovaciones y 4,1 millones de nuevos clientes.

Sin embargo, la campaña realizada por Trump puede hacer que el número de inscripciones se reduzca entre 1 y 2 millones.

Delgado admitió que la ley actual necesita cambios para que sea “más barata y accesible”, pero advirtió de que no debería ser a costa de hacer perder cobertura a quienes ya la tienen.

“Eso no se hace. Tenemos que tener una ley que beneficie a más personas”, expresó la presidenta de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, para quien la anulación de ACA dejaría en evidencia que “somos una sociedad que no cuida a los más vulnerables”.

Related