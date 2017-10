LA SUPERESTRELLA SELENA GOMEZ SE PRESENTARÁ EN LOS “2017 AMERICAN MUSIC AWARDS®”

Los Angeles, CA (26 de octubre de 2017) – dick clark productions y ABC anunciaron hoy que la cantante y actriz ganadora de multiples discos de platino Selena Gomez, se subirá al escenario de los “2017 American Music Awards” para presentar un nuevo single de su próximo álbum. La influyente e inspiradora superestrella del pop, que continúa redefiniendo su papel como artista, es una de las favoritas de los fans en los American Music Awards y se llevó a casa el premio Favorite Pop/Rock Female Artist en 2016, además de ofrecer al público increíbles presentaciones de sus canciones “Same Old Love” en 2015 y “The Heart Wants What Wants” en 2014. Gomez y su increíble talento regresan al escenario de los AMAs para presentar por primera ante el mundo su nuevo single “Wolves”. Los American Music Awards, el show de premios votados for fans más importante del mundo donde los entusiastas de la música ven a sus artistas favoritos e iconos de la cultura pop unirse para rendir tributo a sus ídolos, nuevos artistas y a los que rompen récords en la escena musical de hoy, se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theater en Los Angeles, el domingo 19 de noviembre a las 8:00pm ET en ABC.

Selena Gomez ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento al conquistar cine, música y televisión desde una edad temprana. En la pantalla grande, Selena comenzó a hacer la transición de joven actriz a mujer adulta con películas como la tan comentada Spring Breakers de Harmony Korine. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia recibiendo elogios de crítica y público, y la actuación de Gómez fue toda una revelación. También hizo una aparación en la película nominada al Oscar “The Big Short” junto a Brad Pitt y Ryan Gosling, así como en “Fundamentals of Caring” junto a Paul Rudd. Esta última película se estrenó en el Sundance Film Festival en 2016 y la actuación de Gomez fue catalogada como una de “Las 20 mejores de Sundance 2016” por Vulture.com. Otros créditos incluyen: “Rudderless”, “Neighbors 2” y la película dirigida por James Franco “Indubious Battle”. Actualmente se encuentra grabando una película de Woody Allen, aún sin título, junto a Timothée Chalamet, Elle Fanning y Jude Law. En su carrera musical, Selena ha vendido más de 50 millones de singles en todo el mundo. Recientemente lanzó dos nuevos singles, “Bad Liar” y “Fetish”, que obtuvieron muy buenas críticas. Entertainment Weekly escribió que Gomez está haciendo “la música pop más sorprendente del año”, mientras que Rolling Stone proclamó el primer single como “inteligente y moderno”. En 2015, Gomez lanzó su aclamado álbum “Revival”. Los primeros tres singles del álbum “Good For You”, “Same Old Love” y “Hands to Myself” se posicionaron en el número uno de la lista Top 40 de Estados Unidos. Gomez se une a un grupo élite y se convierte en la sexta artista femenina en tener al menos tres canciones de un mismo álbum en el número 1, desde la creación de la lista en 1992. Gomez acaba de añadir el título de productora ejecutiva a su currículum gracias a su labor en la serie de Netflix “13 Reasons Why.” Ayudar a los demás ha sido siempre un aspecto importante en la vida de Selena Gomez. Fue nombrada la Embajadora de buena voluntad de UNICEF más joven con tan sólo 18 años y desde entonces ha trabajado incesablemente para apoyar a esta organización. Gomez ha viajado a Ghana, Chile y Nepal para apoyar a algunos de los niños más necesitados del mundo, junto a UNICEF. Selena fue honrada por su continuo apoyo en el primer evento Unite4: Humanity con el premio Young Humanitarian junto a Bill Clinton. Ha sido anfitriona de “We Day” en Vancouver, Chicago y Los Angeles para We The Children, una organización que permite a los jóvenes alcanzar su máximo potencial como agentes de cambio al ser ciudadanos locales y globales activos.

Se anunció previamente que la leyenda musical Diana Ross se subirá al escenario de los “2017 American Music Awards” para una presentación especial, donde también se le entregará el galardón a “American Music Award for Lifetime Achievement” en reconocimiento a su extensa carrera y sus numerosas contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.

Las nominaciones a los “2017 American Music Awards ” se anunciaron a principios de este mes, revelando que Bruno Mars lidera el grupo con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist – Pop/Rock. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno. Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos nominaciones cada una.

Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. La votación está abierta en todas las categorías, excepto New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, que se abrirá el miércoles 1 de noviembre.

Los nominados a Artist of the Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran. La votación a Artist of the Year terminará el jueves 16 de noviembre a las 8:59:59pm PT. La votación para el resto de categoría se cerrará el lunes 13 de noviembre a las 8:59:59am PT.

Para New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, los fans pueden votar por cada categoría 100 veces al día por plataforma, en una o ambas de las formas que enumeramos a continuación. Para el resto de categorías, los fans pueden votar una vez al día por plataforma de votación.

A través de las páginas web billboard.com/amas y theamas.com/vote

Publicar un tweet en Twitter que incluya el nombre del nominado o su nombre de usuario en Twitter, el nombre de la categoría y #AMAs dentro del tweet

Los nominados a los American Music Awards se basan en las interacciones de los fans, como se refleja en Billboard Magazine y en Billboard.com, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, airplay de radio, streaming, actividad en redes sociales y giras. Estas mediciones son rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound. El periodo de eligibilidad para los “2017 American Music Awards” fue del 9 de septiembre de 2016 al 14 de septiembre de 2017.

Los patrocinadores de los “2017 American Music Awards” incluyen Comcast’s Xfinity y T-Mobile. Sus socios de medios incluyen Cumulus Media/ Westwood One y Music Choice.

Los “2017 American Music Awards” son producidos por dick clark productions. Allen Shapiro y Mike Mahan son los productores ejecutivos. Larry Klein, Barry Adelman y Mark Bracco son los productores.

Para obtener las últimas noticias sobre los American Music Awards, contenidos exclusivos y más, asegúrese de seguir a AMAs en las redes sociales y unirse a la conversación usando el hashtag oficial del show, #AMAs.