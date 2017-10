Kate del Castillo: No se vio respuesta del Gobierno mexicano ante terremoto

Los Ángeles, 25 oct (EFEUSA).- La actriz mexicana Kate del Castillo declaró hoy, en una entrevista con Efe, que el Gobierno de su país no estuvo a la altura en su reacción tras el trágico terremoto del 19 de septiembre que costó la vida a 369 personas en varios estados.

“¿Actuación del Gobierno? ¿Cuál? Realmente somos un país que tiembla todo el tiempo y no estamos capacitados, la respuesta (del Ejecutivo) no se ha visto”, afirmó del Castillo.

“No creo en las noticias desde hace mucho tiempo, pero sí creo a nuestros amigos y a la gente que está allí, donde ha ocurrido el terremoto. Y esa gente nos dice que no llegan las ayudas ni los recursos necesarios. ¡Y se están mandando!”, agregó la intérprete.

Por esa razón, Del Castillo se ha unido a las actrices Ana de la Reguera, Karla Souza y la productora Olga Segura para lanzar la campaña www.losangelesenmexico.com, una plataforma cuyo objetivo es recaudar fondos para los damnificados por el terremoto en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Especialmente, se quieren asegurar de que la tragedia no caiga en el olvido y que siga fluyendo la ayuda a largo plazo para la reconstrucción de zonas afectadas, con el compromiso de que los afectados dispongan de techo, agua, electricidad y calidad de vida.

“Lo que aseguramos es transparencia”, afirmó Ana de la Reguera.

“Pondremos los resultados de la campaña y los destinos a los que se dirigirá el dinero recaudado, pero también queremos que la gente nos envíe sus propias iniciativas. Nos hemos puesto el objetivo de ayudar de civil a civil”, sostuvo.

En ese sentido, Souza recalcó el hecho de que en las imágenes posteriores a la tragedia, “solo se veía a gente ayudando, no a políticos”.

“Eso nos hizo querer ayudar, pero necesitamos saber a dónde va cada peso que recaudemos. La gente va a saber en todo momento qué se hace con su dinero”, apuntó.

Del Castillo explicó que se ha vuelto “más nacionalista” desde que reside en EEUU y tiene lejos su patria, y recalcó la satisfacción que sintió al comprobar que otras muchas artistas latinas han accedido a convertirse en “ángeles” (nuevos miembros) de la campaña, como Eiza González, Stephanie Sigman, Natalia Cordova o Angie Cepeda.

“Estamos solas acá, partiéndonos la cara, sin familia a nuestro alrededor (…) Esta experiencia te enseña que sólo no puedes y que juntos siempre seremos más fuertes”, declaró.

La iniciativa fue una idea de Segura, que sintió “una enorme impotencia al ver las imágenes y no saber realmente dónde donar”.

Todas coinciden en señalar que, aunque la crisis ya ha transcurrido, es fundamental no pasar página ahora e identificar las organizaciones no gubernamentales que mejor operen en cada área afectada.

“No estamos aquí para una cura inmediata, sino para soluciones a largo plazo”, valoró Ana de la Reguera.

