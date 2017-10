Trump destaca “festival de amor” entre republicanos pese a senadores críticos

Washington, 25 oct (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, subrayó hoy el “festival de amor” que, a su juicio, fue el encuentro con “grandes ovaciones y grandes ideas” que mantuvo este martes con los senadores republicanos, al minimizar las duras críticas que ha recibido de dos de ellos, Bob Corker y Jeff Flake.

Antes de esa reunión, Corker cuestionó la capacidad de Trump para gobernar, además de acusar al presidente de “degradar” a EEUU, y poco después Flake anunciaba que no optará a la reelección en las legislativas de 2018, al acusar directamente al magnate de “socavar diariamente” las “normas democráticas” del país.

Corker, actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también comunicó a comienzos de este mes que no aspirará de nuevo el próximo año al escaño por Tennessee que ocupa ahora.

En línea con el argumento que ha mantenido la Casa Blanca tras los ataques de Corker y Flake contra el presidente, Trump sostuvo hoy en su cuenta de Twitter que la razón “muy simple” por la que ambos no van a competir en las legislativas de 2018 es porque tienen “cero posibilidades de ser elegidos”.

“El encuentro de ayer con los senadores republicanos, fuera de Flake y Corker, fue un festival de amor con grandes ovaciones y grandes ideas para USA (sic)”, remarcó Trump en otro tuit.

Lo cierto es que, según varias encuestas, Trump sigue siendo muy popular entre los votantes de Tennessee y Arizona, los estados a los que representan Corker y Flake, y ambos tendrían complicado lograr la reelección en caso de querer optar a ella.

El propio Flake reconoció hoy durante una ronda de entrevistas televisivas que, “encuesta tras encuesta”, queda claro que “la mayoría” de los votantes republicanos apoya “firmemente” las políticas de Trump.

“Yo soy republicano. Y soy conservador. Y me gustaría tener un presidente republicano, pero no a cualquier precio”, apuntó el senador por Arizona.

A juicio de Flake, ningún presidente, demócrata o republicano, de la historia reciente de EEUU exhibió “el tipo de comportamiento” que está mostrando Trump.

Related