Sube tensión entre Trump y senador Corker antes de reunión sobre plan fiscal

Washington, 24 oct (EFEUSA).- El enfrentamiento del presidente, Donald Trump, con el senador republicano Bob Corker subió hoy de tono con insultos del mandatario y declaraciones del legislador sobre la incompetencia del magnate, horas antes de una reunión clave en el Congreso sobre la reforma fiscal.

Corker, actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se ha mostrado abiertamente crítico con Trump desde hace semanas, en coincidencia con su decisión de no optar a ser reelegido en los comicios legislativos del próximo año.

Hoy, horas antes de un almuerzo en el Capitolio entre Trump y los senadores republicanos para avanzar en el plan de reforma fiscal del mandatario, Corker quiso dar un consejo al magnate.

“Me gustaría verlo a él (Trump) dejar esto (la reforma fiscal) a los profesionales por un tiempo, y ver si podemos hacer algo que sea constructivo”, declaró Corker en una entrevista con la cadena ABC.

Trump respondió de inmediato en su cuenta de Twitter y reiteró el argumento que ya dio en su día, falso según Corker, acerca de que el senador no va a buscar la reelección porque él rehusó apoyarlo.

El mandatario llamó “don nadie” a Corker en un tuit y en otro dijo de él que “no pudo ser elegido ni para perrero en Tennessee”, el estado del senador.

En otra serie de tuits, Trump afirmó que Corker es la “cabeza incompetente” del Comité de Exteriores del Senado, que “no tiene ni idea” y, por eso, “el mundo entero ha estado riéndose y aprovechándose” de Estados Unidos.

Corker no se quedó callado y primero en Twitter dijo de Trump que es un “presidente totalmente mentiroso”, al pedir “alertar” al personal de la “guardería” en la que, a su juicio, se ha convertido la Casa Blanca con la llegada del magnate.

Después, en un tono más serio durante una entrevista con CNN en los pasillos del Capitolio, Corker comentó que Trump tiene “una gran dificultad con (decir) la verdad”, y anotó que “de ninguna manera” lo apoyaría nuevamente si busca ser reelegido para la Presidencia.

Trump “ha demostrado ser incapaz de estar a la altura de las circunstancias” y, cuando termine su mandato, se le recordará sobre todo por la “constante falta de veracidad” y la “degradación de nuestra nación”, declaró el senador.

A comienzos de este mes, Corker advirtió en una entrevista con The New York Times de que Trump está “encaminando” a Estados Unidos hacia “la III Guerra Mundial”, principalmente por su actitud ante las amenazas nucleares de Corea del Norte.

Trump es un presidente que está actuando “como si lo estuviera haciendo en ‘The Apprentice’ (El Aprendiz) o algo así”, dijo entonces en alusión al programa de televisión en el que participaba el magnate antes de lanzarse a la política.

“Me preocupa. Tendría que preocupar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación”, subrayó el senador.

