Grandes grupos raciales y étnicos sienten discriminación, incluso los blancos

Los Ángeles, 24 oct (EFEUSA).- Los grandes grupos raciales y étnicos de Estados Unidos, incluyendo a los blancos y los latinos, se sienten discriminados en su vida diaria, según una encuesta publicada hoy por la radio pública NPR, la Universidad de Harvard y la Fundación Robert Wood Johnson.

Aunque el reporte se centra principalmente en las experiencias de discriminación sufridas por los afroamericanos, de los cuales el 92 % afirma que son víctimas de exclusión en Estados Unidos, otros grupos minoritarios también denunciaron que sufren discriminación.

Así, el 90 % de la comunidad LGBTQ -lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y género no definido- asegura que contra ellos hay discriminación, lo mismo que el 78 % de los latinos y el 75 % de los nativoamericanos.

De igual forma, el 61 % de los residentes asiáticos denunció discriminación contra su grupo, mientras el 55 % de los blancos no hispanos también aseguró que contra ellos existe discriminación actualmente en el país.

“Mientras muchas encuestas han explorado las creencias de los estadounidenses sobre la discriminación, esta encuesta le pregunta a la gente acerca de sus experiencias personales con la discriminación”, destacó hoy Robert Blendon, profesor de Políticas de Salud y análisis de Políticas de Harvard.

En un foro sobre la encuesta realizado hoy por NPR y moderado por Joe Neel, supervisor senior de editorial de la Mesa de Ciencia de NPR, Blendon aseguró que la discriminación está presente “en muchos niveles en Estados Unidos y que hay una gran disparidad racial en lo social y en la salud”.

El análisis publicado hoy, que presenta un margen de error para los afroamericanos de 4,1 %, igualmente encontró que todos los grupos consideran que la discriminación se basa más “en los prejuicios de las personas individuales” que en las leyes y las políticas del gobierno.

Según el análisis, esta apreciación la comparten el 49 % de los afroamericanos; el 47 % de los latinos; el 68 % de los asiáticos; el 61 % de los blancos y el 43 % de los miembros de la comunidad LGBTQ.

Los investigadores igualmente señalaron que en la comunidad afroamericana el temor a la discriminación o experiencias pasadas los alejan de ir al médico o a una clínica de salud.

“Si alguien está evitando buscar cuidado médico por el miedo de la discriminación está en riesgo de no ser diagnosticado de condiciones serias”, afirmó el doctor Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson.

David Williams, profesor de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, aseguró en el foro que cientos de personas mueren cada día por esta causa.

“Más de 200 afroamericanos mueren cada día porque no acuden a los servicios de salud debido a la discriminación”, dijo Williams al comentar la encuesta realizada entre el 26 de enero y el 9 de abril pasado entre 3.453 adultos.

Para Dwayne Proctor, asesora senior de la Fundación, es necesario “remover las barreras y las concepciones en el sistema de salud para ofrecer un mejor servicio”.

Otro problema destacado hoy fue la falta de vivienda algunos expertos atribuyen al discriminación contra los afroamericanos y los latinos por parte de las entidades financieras privadas.

“Se hacen menos préstamos (hipotecarios) a los individuos de color, lo que trae como consecuencia que estas comunidades tengan un menor índice de propiedad de vivienda privada”, opinó Mary Lee, subdirectora del Centro para la Igualdad de Salud y Sitio de PolicyLink.

Los expertos igualmente anotaron los problemas que tienen los grupos minoritarios en su interacción con las autoridades.

La encuesta encontró que el “61 % de los afroamericanos creen que los oficiales de policía en sus áreas tienen una mayor tendencia a utilizar fuerza innecesaria en una persona de color que en un blanco en la misma situación”.

Como consecuencia, según afirmó Elizabeth Hinton, profesora asistente del Departamento de Historia y Estudios Afroamericanos de Harvard, la “presión discriminatoria” por parte de las autoridades los hace “propensos en las interacciones con la policía a ser arrestados y encarcelados”.

Lee aseguró que hay que buscar formas para evitar el sesgo racial en las interacciones de las personas en el país.

“Estamos buscando nuevas formas, nuevas vías, nuevos paradigmas, que cambien las visiones sesgadas sobre las comunidades minoritarias”, concluyó la analista.

