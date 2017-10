EL ATAQUE DE ICE

Por: Horacio Ahumada.

He comentado muy reiteradamente de que puede haber un plan bien trazado en contra de la población hispana indocumentada ya que he notado que hay una guerra interna entre ciudades y estados “santuarios” y el gobierno federal estadounidense; si ustedes han notado en las últimas informaciones en las noticias en el sentido de que estarán mas interactivas las ordenes federales en contra de las medidas a favor de personas indocumentadas, una de ellas es el “Real ID” una ley que requiere que las licencias de manejo en los cincuenta estados de la Unión Americana contengan los datos que acreditan a una persona estar viviendo documentada, es decir que demuestren que son ciudadanos por nacimiento, ciudadanos por naturalización o bien con visas de trabajo sin estar vencidas, es por lo tanto un gran ataque a las personas indocumentadas en los estados que otorgan licencias de manejar a todo aquel que reside o vive en estos estados como nuestro estado de Washington que rechazó tal imposición federal y así mismo le dieron una prórroga hasta Octubre del 2020 para incluir estos datos de seguridad nacional tratando de frenar a las personas sospechosas de terrorismo en nuestro país, y es así como de esta manera empezaran a poner esta gran barrera de identificación que traerá demasiados problemas tales como poder entrar a zonas federales como aeropuertos, bases militares y otras oficinas federales, por supuesto que la orden está dada para que a partir de este 22 de Enero del 2017 sea exigido que solamente personas documentadas puedan hacer uso de una real identificación todos los que vivimos en el estado de Washington como son su pasaporte, su acta de nacimiento, su acta de naturalización, su identificación militar, algo que lo acredite que es una persona “legal” y sobre todo con el uso de los aviones para viajes nacionales, hasta me va a parecer imposible para personas indocumentadas con pasaportes vigentes y sin visas vigente de permanencia o sea con el sello de permiso de los Estados Unidos no podrán pasar por la zona de revisión de identificación ya que es área federal donde el ICE puede ejercer totalmente su poder inclusive el de detención de personas que no presenten lo anteriormente mencionado. Por otro lado debemos de poner mucha atención en la posible actuación excesiva del ICE en estados y ciudades santuarios en materia de redadas y detenciones muy exageradas, es cuando no estaremos dando cuenta de que los ataques del ICE estarán a la orden del día, sobre todo de que el gobierno federal estará viendo a los estados que no aceptan sus disposiciones como “estados rebeldes” y es muy posibles que se dejen venir con todo su poder federal demostrando quien es quien en materia de leyes. La autoridad de otorgar licencias y ID’s corresponden a los estados, sin embargo los estados componen el gran territorio federal y les recuerdo que como un ejemplo que los aeropuertos son zonas federales, por lo tanto el gobierno federal ahí manda, en otras palabras donde manda capitán no gobierna marinero. Recordando que el estado de Washington seguirá otorgando sus licencias a todo residente con o sin papeles. GRACIAS.