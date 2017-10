EE.UU. pide a la ONU actuar contra Irán antes de que sea otra Corea del Norte

Naciones Unidas, 18 oct (EFEUSA).- Estados Unidos reclamó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra Irán e insistió en que, si no se actúa, el mundo se encontrará con una nueva situación como la de Corea del Norte.

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, subrayó que el mundo tiene que mirar más allá del acuerdo nuclear con Teherán y responder a sus “violaciones flagrantes” de la legalidad internacional.

En línea con los últimos mensajes de la Casa Blanca, Haley insistió en que no se puede juzgar a Irán sólo por su respeto de los compromisos en materia nuclear.

“Eso ignora la verdadera naturaleza de la amenaza. Irán debe ser juzgado por la totalidad de su comportamiento agresivo, desestabilizador e ilegal”, dijo la diplomática, que acusó a Teherán de “esconderse” detrás del cumplimiento “técnico” del acuerdo nuclear.

“Nosotros se lo hemos permitido. Eso debe acabarse”, insistió.

La diplomática denunció, entre otras cosas, la participación iraní en el conflicto de Yemen o sus transferencias de armas a grupos como Hizbulá, que a su juicio violan resoluciones de la ONU.

Para Haley, en todo caso, la mayor amenaza la representan los ensayos con misiles balísticos llevados a cabo por Teherán.

“Cuando un régimen paria empieza por la senda de los misiles balísticos, nos está diciendo que pronto tendremos entre manos otra Corea del Norte”, avisó.

Haley insistió en que EE.UU. “no va mirar para otro lado” y dijo que el Consejo de Seguridad tiene ahora la “oportunidad” de cambiar su política hacia Irán.

“Sinceramente espero que use esta ocasión para defender, no solo sus resoluciones, sino la paz, la seguridad y los derechos humanos en Irán”, señaló.

Haley, como ya ha hecho en otras ocasiones, dedicó a Irán la totalidad de su intervención en un debate sobre Oriente Medio, habitualmente centrado en el conflicto palestino-israelí.

El representante de Israel, Danny Danon, hizo lo propio y aprovechó para agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, la nueva política de su país hacia Irán.

Danon pidió al Consejo de Seguridad que “asuma su responsabilidad” y tome medidas contra Teherán, a quien acusó de querer destruir Israel, de patrocinar el terrorismo en todo el mundo y de violar los derechos humanos de sus propios ciudadanos.

