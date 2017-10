Mexicano enfrenta deportación por “orden de exclusión” de hace dos décadas

Denver (CO), 16 oct (EFEUSA).- Una “orden de exclusión” firmada hace dos décadas y raramente usada en la actualidad causaría la deportación de un mexicano radicado en Colorado, con cuatro hijas estadounidenses y sin antecedentes criminales, indicó la hija mayor del inmigrante.

En unas declaraciones en vídeo compartidas con Efe, Viviana Andazola Márquez, estudiante en la Universidad Yale, indicó que su padre, Melecio Andazola Morales, podría ser deportado en los próximos días a pesar de que ella ya había iniciado los trámites para regularizar su situación legal y que se les había informado que el caso había sido “recomendado para aprobación”.

“Arrestaron a mi padre sin explicarle ninguno de sus derechos. La oficial de ICE que lo entrevistó tuvo la oportunidad de concederle la residencia para regresar a su hogar, pero ella pensó que era una mejor idea reestablecer una orden de exclusión y detenerlo sin la oportunidad de fianza o de monitoreo electrónico”, expresó Andazola Márquez en el vídeo.

El arresto de Andazola Morales se produjo el pasado 12 de octubre en el edificio federal del centro de Denver cuando la estudiante y el abogado de la familia lo acompañaron para una entrevista relacionada con la petición iniciada por su hija.

Aunque se indicó que la deportación sería “inmediata”, esa orden aún no se cumplió y el inmigrante permanece alojado en un centro de detención de indocumentados en Aurora, al este de Denver.

La joven indicó que este martes por la tarde se dirigirán a ese lugar grupos proinmigrantes locales para pedir su libertad.

En sus declaraciones, Andazola Márquez sostuvo que el caso sigue siendo “confuso”, ya que tanto ella como el abogado fueron tomados por sorpresa cuando su padre fue arresto.

Además, el abogado aún no recibió explicaciones sobre la razón por la cual la oficial de ICE decidió usar la “orden de exclusión” contra Andazola Morales, un procedimiento que dejó de emplearse en abril de 1997 cuando entró en vigor la reforma migratoria de 1996 y que no impide que una persona busque legalizar su estatus (al contrario de lo que sucede con órdenes de deportación).

En su vídeo, la estudiante detalló que su padre llegó a Estados Unidos en 1998 y trabajó desde entonces en construcción, incluyendo grandes proyectos, como el Aeropuerto Internacional de Denver.

Además de tener cuatro hijas estadounidenses, él es “el sosten económico de la familia”, sin quien “no tendremos manera de tener estabilidad financiera”, aseveró.

Por su parte, Ivetty Estepan, organizadora del grupo de estudiantes de Yale que ayuda a la familia Andazola Morales, confirmó a Efe que compañeros de la joven realizaron cientos de llamadas a ICE en Denver con la meta de “ganar este caso”.

Otras acciones incluyen la entrega de un petitorio a favor de Andazola Morales con 13.000 firmas al director interino de las oficinas de ICE en Denver, Jeffrey Lynch, y emprender una campaña de recaudación de fondos en línea a la que unas 1400 personas ya aportaron más de 67.000 dólares para cubrir los gastos de abogados.

Como parte de esos procedimientos, esta mañana, el abogado de la familia presentó un pedido para que se cancele la deportación de su defendido y para que se reabra el caso por la falta de antecedentes criminales.

