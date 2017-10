Estados Unidos domina clasificaciones del CMB con siete campeones en octubre

México, 11 oct (EFE).- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con sede en esta capital, registró hoy a siete campeones de Estados Unidos que destacan entre sus 17 divisiones en sus clasificaciones de octubre, mientras que México tiene tres monarcas y Japón y Tailandia, dos cada uno.

Deontay Wilder, en la división de peso completo; David Benavidez en supermedio; Jermell Cahrlo en superwelter; Keith Thurman en welter; Terence Crawford en superligero; Mikey García en ligero y Gary Rusell Jr. en peso pluma son los siete campeones de la Unión Americana

En esta ocasión el CMB no otorgó reconocimientos de boxeador del mes ni mención honorífica debido a la celebración de su convención número 55 en Bakúi, Azerbaiyán.

Clasificaciones:

– Peso completo:

Campeón: Deontay Wilder (USA)

. Retadores:

.1. Bermane Stiverne (CAN)

.2. Luis Ortiz (CUB)

.3. Dillian Whyte (JAM)

.4. Andy Ruiz (MEX)

.5. Carlos TaKam (CAM)

– Peso Crucero (90,719 KG)

. Campeón: Mairis Briedis (LAT)

. Retadores:

.1. Krzysztof Glowacki (POL)

.2. Krzysztof Wlodarczyk (POL)

.3. Andrew Tabiti (USA)

.4. Maxim Vlasov (RUS).

.5. Kevin Lerena (RSA)

– Peso Semicompleto (79,379 KG)

. Campeón: Adonis Stevenson (CAN)

. Retadores:

.1. Eleider Álvarez (COL)

.2. Oleksandr Gvozdyk (UKR)

.3. Sullivan Barrera (CUB)

.4. Marcus Browne (USA)

.5. Sergey Kovalev (RUS)

– Peso Supermedio (76,204 KG)

. Campeón: David Benavidez

. Retadores:

.1. Callum Smith (GBR)

.2. Anthony Dirrell (USA)

.3. Avni Yildirim (TUR)

.4. Chris Eubank Jr. (GBR)

.5. Jessie Hart (USA)

– Peso Mediano (72,575 kilogramos)

. Campeón: Gennady Golovkin (KAZ)

. Retadores:

.1. Jermall Charlo (USA)

.2. Saúl Álvarez (MEX)

.3. Daniel Jacobs (USA)

.4. David Lemieux (CAN)

.5. Hugo Centeno Jr.(USA)

– Peso Superwelter (69,853 kilogramos)

. Campeón: Jermell Charlo (USA)

. Retadores:

.1. Erickson Lubin (USA)

.2. Cedric Vitu (FRA)

.3. Vanes Martirosyan (ARM)

.4. Maciej Sulecki (POL)

.5. Jack Culcay (GER)

– Peso Welter (66,678 kilogramos)

. Campeón: Keith Thurman (USA)

. Retadores:

.1. Shawn Porter (USA)

.2. Danny García (USA)

.3. Manny Pacquiao (Phil)

.4. Jessie Vargas (USA)

.5. Diego Chaves (ARG)

– Peso Superligero (63,503 kilogramos)

. Campeón: Terence Crawford (USA)

. Retadores:

.1. Amir Imam (USA)

.2. Regis Prograis (USA)

.3. José Carlos Ramírez (USA).

.4. Viktor Postol (UKR)

.5. Omar Figueroa (USA)

– Peso Ligero (61,235 kilogramos)

. Campeón: Mikey García (USA)

. Retadores:

.1. Ray Beltrán (MEX)

.2. Javier Fortuna (DOM)

.3. Yvan Mendy (FRA)

.4. Luke Campbell (GB).

.5. Gervonta Davis (USA)

– Peso Superpluma (58,967 kilogramos)

. Campeón: Miguel Berchelt (MEX)

. Retadores:

.1. Orlando Salido (MEX)

.2. Francisco Vargas (MEX)

.3. Jhonny González (MEX)

.4. Cristian Mijares (MEX)

.5. Miguel Román (MEX)

– Peso Pluma (57,153 KG)

. Campeón: Gary Russell Jr. (USA)

. Retadores:

.1. Joseph Diaz (USA)

.2. Carl Frampton (GBR)

.3. Scott Quigg (GBR)

.4. Nonito Donaire (PHI)

.5. Jorge Lara (MEX)

– Peso Supergallo (55,338)

. Campeón: Rey Vargas (MEX)

. Retadores:

.1. Julio Ceja (MEX)

.2. Diego de la Hoya (MEX)

.3. Hugo Ruiz (MEX)

.4. Abigail Medina (ESP)

.5. Tomoki Kameda (JPN)

– Peso Gallo: (53,524 kilogramos)

. Campeón: Luis Nery (MEX)

. Retadores:

.1. Shinsuke Yamanaka (JPN)

.2. Emmanuel Rodríguez (PUR)

.3. Petch Sor Chitpattana (TAI)

.4. Juan Carlos Payano (DOM)

.5. Mark John Yap (PHI)

– Peso Supermosca (52,163 kilogramos)

. Campeón: Srisaket Sor Rungvisai (THA)

. Retadores:

.1. Juan Francisco Estrada (MEX)

.2. Carlos Cuadras (MEX)

.3. Román González (NIC)

.4. Koki Eto (JPN)

.5. Jonas Sultan (PHI)

– Peso Mosca (50,802 kilogramos)

. Campeón: Daigo Higa (JPN)

. Retadores:

.1. Muhammad Waseem (PAK)

.2. Francisco Rodríguez (MEX)

.3. Andrew Selby (GB)

.4. Brian Viloria (USA)

.5. Thomas Masson (FRA)

– Peso Minimosca (48,988 kilogramos)

Campeón: Ken Shiro (MEX)

. Retadores:

.1. Pedro Guevara (MEX)

.2. Ganigan López (MEX)

.3. Jonathan Inguito (PHI)

.4. Félix Alvarado (NCA)

.5. Hekkie Budler (RSA)

– Peso Mínimo (47,627 kilogramos)

Campeón: Wanheng Menayothin (THA)

.1. Leroy Estrada (PAN)

.2. Byron Rojas (NCA)

.3. Ryuji Hara (JPN).

.4. Simphiwe Khonco (RSA).

.5. Abraham Rodríguez (MEX).