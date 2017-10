Luis Fonsi y Daddy Yankee optan a cuatro premios en los American Music Awards

Los Ángeles, 12 oct (EFEUSA).- El cantante Bruno Mars, con ocho nominaciones, parte como favorito en la 45 edición de los premios American Music Awards, mientras que Luis Fonsi y Daddy Yankee competirán por cuatro premios, informó hoy la organización en un comunicado.

Bruno Mars aspira a alzarse, entre otros, con los premios al artista del año, vídeo del año y artista masculino. En el campo de artista del año tendrá como rivales a The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd consiguieron cinco candidaturas cada uno.

La categoría de artista latino favorito pondrá en liza a Daddy Yankee, Luis Fonsi y Shakira.

Fonsi y Daddy Yankee, gracias a su célebre “Despacito”, optan a un total de cuatro galardones: colaboración del año, vídeo del año, canción favorita de pop/rock y artista latino favorito.

Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en “streaming” medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound.

Los ganadores, en cambio, son elegidos por los fans.

La ceremonia se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Related