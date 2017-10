Wisin anima a jóvenes a buscar el éxito con esfuerzo y trabajo en equipo

Miami, 10 oct (EFEUSA).- El cantante puertorriqueño Wisin y la ex Miss Universo Dayanara Torres entregaron hoy instrumentos musicales por valor de 20.000 dólares a los alumnos de una escuela secundaria de Miami a los que aseguraron que solo el humilde y el que sabe trabajar en equipo puede triunfar.

“Estoy aquí para decirles que si yo lo logré, cualquiera de ustedes lo puede lograr”, dijo Wisin a una audiencia de un centenar de estudiantes de la escuela secundaria Miami Senior High School, situada en el icónico barrio de La Pequeña Habana.

El cantautor y productor fue rotundo al explicar a los adolescentes que no es “perfecto”, pero que la diferencia radica en su esfuerzo y estar rodeado de “mucha gente muy buena”.

Tras el evento, en el que la banda musical de 30 estudiantes de la secundaria tocó para los presentes y Wisin respondió más de una decena de preguntas de los jóvenes, Torres dijo a Efe estar sorprendida por cómo el músico abrió su corazón y habló sin filtros.

“Es importante para estos muchachos escuchar de la boca de alguien tan famoso que las cosas pueden llegar a ser muy difíciles”, dijo a Efe la ex Miss Universo y artista, quien fue la maestra de ceremonias. “Pero que la perserverancia es la que hace la diferencia”.

Torres reconoció que le había emocionado enterarse de que Wisin había comenzado en la música como trovador, cantante de música campesina puertorriqueña.

“Fue bello ver cómo se le ponían los ojotes a los niños cuando habló de sus inicios. Se identificaron mucho con él”, indicó la estrella.

Entre los consejos que les dio a los estudiantes en la audiencia, el intérprete de éxitos como “Vacaciones” y “Duele el corazón”, colaboración con Enrique Iglesias, se destacó el de ser flexibles pues “uno tiene un plan y la vida te manda por otro lado”.

También subrayó que hay saber aprovechar las oportunidades y no olvidarse “cuál es el propósito de hacer música”, que es conectar con el público. Añadió que “no solo hay que tener talento. Hay que pulirlo. Yo llevo más de 20 años de dedicación”.

Wisin, de 38 años, mencionó además que, a pesar del éxito y la fama, la vida no es un jardín de rosas.

“Yo he vivido extremos. Cosas espectaculares y cosas muy tristes”, dijo. Su más reciente dolor fue la muerte de su hija Victoria, a un mes de nacida, en septiembre de 2016.

Sin embargo, para superar las malas noticias, en lo personal y en lo mundial, Wisin reveló que su “bálsamo” es la música y destacó que es lo mismo para la mayoría de las personas.

“Veo lo que está sufriendo Puerto Rico, los efectos del terremoto en México, el atentado cruel y vil en Las Vegas y me doy cuenta de que tenemos que patrocinar a los músicos”, manifestó y al aplaudir los esfuerzos de la Fundación Cultural Latin GRAMMY aseguró: “Los buenos somos más”.

En ese sentido, Manolo Díaz, vicepresidente senior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, explicó que, con la colaboración de Ford Motor Company Fund, han hecho 12 entregas similares en Argentina, Las Vegas, Los Ángeles, México, Miami, Nueva York y Puerto Rico.

“Más de 5.000 estudiantes se han beneficiado de donaciones de instrumentos musicales”, dijo Díaz a Efe. “Hasta la fecha, 270.000 dólares han sido obsequiados en escuelas para fomentar la música latina, lo cual es y continuará siendo nuestra tarea más importante”.

Entre los instrumentos donados hoy en Miami había trompetas, timbales, flautas y clarinetes, entre otros, que serán destinados a las clases de música y la banda de la secundaria.

Tras desear el haber tenido oportunidades en la música en su adolescencia como la que tienen por delante los chicos de la escuela miamense, Wisin habló de su experiencia como productor, lo que ve como parte de su misión para impulsar la música.

“Cuando produje ‘Adrenalina’ me dediqué a buscar un sonido en el que Ricky (Martin) y Jennifer (López) se sintieran cómodos”, recordó.

Los planes inmediatos de Wisin incluyen la participación en el concierto que su compañero Yandel organiza en Orlando (Florida) en apoyo a Puerto Rico el próximo 19 de octubre, así como el lanzamiento de su nuevo tema con la cantante dominicana-americana Leslie Grace.

“Hay que enfocarse y nunca dejar de superarse a uno mismo”, afirmó.

