Trump insiste en que política de EEUU hacia Corea del Norte ha sido fallida

Washington, 9 oct (EFEUSA).- El presidente Donald Trump reiteró hoy que a su juicio la política estadounidense hacia Corea del Norte, quien avanza en el desarrollo de su programa nuclear, ha sido fallida desde hace 25 años.

“Nuestro país ha tratado sin éxito con Corea del Norte durante 25 años, dando miles de millones de dólares y no recibiendo nada. ¡La política no funcionó!”, dijo el mandatario desde su cuenta de la red social Twitter.

El líder norcoreano Kim Jong-un volvió a defender este domingo el desarrollo de su “valioso” programa nuclear para hacer frente a las amenazas de EE.UU., coincidiendo con las declaraciones de Trump de este sábado de que “solo una cosa funcionará” con Pyongyang.

El multimillonario, sin embargo, no especificó si con esta expresión se refería a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Kim Jong-un, aunque es una posibilidad que ha dicho muchas veces que no descarta.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha elevado el tono de amenazas contra Corea del Norte mientras Pyongyang ha ido avanzando en sus pruebas armamentísticas con el lanzamiento de alrededor de una zona de misiles en lo que va de año, algunos de ellos de alcance intercontinental, que podrían tocar suelo estadounidense.

El senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, dijo este domingo en una entrevista con el diario The New York Times que Trump está “encaminando” a Estados Unidos hacia “la III Guerra Mundial”.

Corker, uno de los senadores más influyentes en el Congreso, renunció hace unos días a su reelección el año próximo, mientras que se ha erigido como uno de los principales críticos del multimillonario dentro de su partido.

Trump es un presidente que está actuando “como si lo estuviera haciendo en ‘The Apprentice’ o algo así”, dijo el republicano de Tennessee en alusión al programa de televisión en el que participada el magnate antes de lanzarse a la arena política.

“Me preocupa. Tendría que preocupar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación”, añadió el senador.

Related