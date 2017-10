Piden investigar a fiscal que abandonó un caso contra hijos de Trump en 2012

Nueva York, 6 oct (EFEUSA).- Un asambleísta demócrata de Nueva York ha pedido que se investigue a un fiscal que hace años abandonó un caso contra dos hijos del hoy presidente, Donald Trump, y meses después recibió una donación del entorno del magnate.

Se trata del asambleísta Dan Quart, quien ha enviado una carta al fiscal general del estado, Eric Scheneiderman, para que investigue la actuación del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, en ese polémico caso, según publica hoy el periódico Daily News.

Otros medios locales revelaron esta semana que Vance recibió en 2013 una donación de más de 31.000 dólares del entonces abogado personal del magnate neoyorquino, meses después de que decidiera no seguir adelante con un caso contra Ivanka Trump y su hermano Donald.

La oficina del fiscal abrió el caso contra los hermanos Trump en 2010 tras recibir denuncias de un engaño a inversores interesados en uno de sus proyectos inmobiliarios que fracasó, pero Vance abandonó el caso dos años más tarde, según la revista The New Yorker.

El abogado de Trump, Marc Kasowitz, se reunió con Vance en mayo de 2012 para hablar de la investigación, y previamente la oficina del fiscal había rechazado una donación de 25.000 dólares del letrado para evitar la apariencia de un conflicto de intereses.

Pero después de que Vance abandonara el caso contra los Trump, “y pese a la opinión contraria de sus propios investigadores”, el abogado hizo una segunda donación de 31.933 dólares a la campaña del fiscal en enero de 2013, según la revista.

Una portavoz de Vance dijo hoy al Daily News que ese caso se abandonó porque “no se lograron recabar pruebas suficientes” para presentar cargos, y explicó que la segunda donación sí se aceptó porque “habían pasado varios meses y el caso ya estaba cerrado”.

“Un fiscal de distrito no solo debe adherirse a las leyes que regulan la actuación de los funcionarios públicos sino que deben estar sujetos a un estándar más alto”, escribió Quart en la carta enviada al fiscal general del estado.

En este sentido, el asambleísta aseguró que si llegaran a ser ciertas las noticias que se han publicado estos días sobre la actuación del fiscal Vance, quedaría claro “que como mínimo incumplió con esos estándares”.

“Los ciudadanos de Manhattan tiene derecho a saber si su fiscal de distrito se dejó influir desmesuradamente por las donaciones de campaña”, concluyó el asambleísta en la misma carta enviada a Schneiderman.

