El hambre y la pobreza entre los hispanos es superior a la media

Washington, 5 oct (EFEUSA).- Los hispanos en el país padecen tasas de hambre y pobreza muy por encima de las de la población en general, según un análisis de la organización Pan para el Mundo en base a datos de la Oficina del Centro, divulgado hoy.

Según la organización caritativa cristiana, un 18,5 por ciento de las familias latinas de Estados Unidos batallaban el pasado año para conseguir alimentos suficientes para vivir, frente al 12,3 por ciento de las familias en general.

Esa cifra es, además, casi el doble de la probabilidad de padecer hambre entre las familias blancas no latinas del país.

Así mismo, casi uno de cada cinco hispanos (19 por ciento) vivían en condiciones de pobreza, frente a una tasa general de pobreza de 12,7 por ciento.

El informe indica que los niños latinos tienen casi el doble de probabilidades de no tener acceso a comidas saludables que los niños blancos no latinos.

Además, un 30 por ciento de las familias encabezadas por un hispano indocumentado y casi un 35 por ciento de las familias latinas encabezadas por madres solteras, viven por debajo de la línea de pobreza.

El obispo José García, asesor ejecutivo de la organización, destacó que, pese al “papel clave” que los hispanos desempeñan en fortalecer la economía estadounidense y a pesar de su gran esfuerzo, “hay millones de familias que no se pueden sustentar”.

“Con una economía más fuerte, nuestro país puede hacer mejores inversiones en programas que reduzcan el hambre y la pobreza”, agregó el líder religioso.

La organización caritativa aseguró que los estudios indican que a los latinos se les paga menos y que tienen tasas más altas de desempleo que la población en general.

El obispo instó a las autoridades a hacer inversiones fundamentales en los programas de asistencia pública y a abstenerse de recortar el presupuesto de los programas existentes.

“Los recortes presupuestarios que ahora se discuten en el Congreso debilitan a las comunidades latinas y perjudican la capacidad de nuestra nación de acabar con el hambre”, afirmó.

