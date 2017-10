DCCC lanza campaña bilingüe contra intentos republicanos por acabar Obamacare

Washington, 5 oct (EFEUSA).- El Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC, en inglés) lanzó hoy una nueva ronda de anuncios para advertir a los votantes sobre qué congresistas republicanos han tratado de mermar sus opciones de acceso a la cobertura sanitaria, dos de ellos en español en distritos de California y Texas.

El presidente del DCCC, Ben Ray Luján, anunció una campaña nacional de televisión y radio, de una duración de tres semanas, valorada en cientos de miles de dólares y que pretende alertar a los ciudadanos de once distritos del país sobre cómo los republicanos podrían poner “en riesgo” su acceso a la salud en sus reiterados intentos por derogar Obamacare.

Los dos anuncios que se emitirán en español, junto al resto en inglés, estarán en el aire en los distritos 21 de California, ahora representado por el republicano David Valadao; y 23 de Texas, representado por el también conservador Will Hurd.

“Los republicanos de la Cámara no se detendrán ante nada para arrancar la cobertura de asistencia médica asequible de sus electores, y todos estamos en riesgo mientras controlen la Cámara”, dijo el presidente del DCCC, Ben Ray Luján.

“No debería ser motivo de consuelo que los republicanos de la Cámara no hayan podido abrogar nuestra asistencia médica, aumentar los costos e ir tras personas con condiciones preexistentes hasta ahora, ya que el presidente (de la Cámara Baja, Paul) Ryan ya indicó que este asalto personal continuará en los próximos meses,” agregó Luján.

Por ello, el presidente del DCCC dijo que es campaña “demuestra que mientras los demócratas trabajan para aumentar el acceso a un seguro de salud asequible para los estadounidenses trabajadores, los republicanos de la Cámara nunca dejarán de intentar quitárselo”.

La importante inversión del DCCC, que hoy también comenzará sus emisiones en grandes cadenas de alcance nacional como MSNBC o CNN, prepara el escenario para el debate sanitario entre demócratas y republicanos durante el resto del ciclo de cara a las elecciones legislativas de 2018.

