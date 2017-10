Los hispanos se muestran más abiertos a hablar de enfermedades mentales

Atlanta (GA), 2 oct (EFEUSA).- Los hispanos se muestran mucho más abiertos a hablar sobre enfermedades mentales que diez años atrás, aunque persiste el estigma sobre estas dolencias, lo que afecta las posibilidades de obtener ayuda, de acuerdo con una encuesta divulgada hoy.

En la pesquisa, realizada por el consorcio de investigación Kaiser Permanente y para la que se entrevistaron a 3.005 personas, de los cuales 481 eran hispanos, un 70 % de los latinos se mostró más abierto a hablar de temas de salud mental en comparación con 10 años atrás.

Sin embargo, más de la mitad indicó que creían que un amigo o miembro familiar tiene un problema de salud mental pero no habla sobre este particular.

Esto se puede deber a percepciones erróneas sobre salud mental, como el hecho de que más del 70 % de los encuestados indicaran que la “debilidad de carácter” podría ser causa de la depresión.

También, el 35 % de los encuestados que reconocieron haber enfrentado un problema de salud mental, el 31 % señaló no haber buscado ayuda porque temía no ser tratados con “respeto” y el 70 % dijo haberlo mantenido en privado.

“Hablar y pedir ayuda u ofrecerla es el primer paso hacia el tratamiento y la recuperación”, declaró a Efe Don Mordecai, director de Salud Mental y Adicción de los servicios médicos de Permanente Medical Group y experto de Kaiser Permanente.

“La encuesta reveló contradicciones en las creencias y actitudes de las personas que afirman la necesidad de hacer más para corregir las percepciones erróneas y ayudar a reducir el estigma”, indicó Mordecai.

“Al compartir historias de personas que enfrentaron con éxito sus condiciones y problemas de salud mental, nuestra esperanza es que los demás tengan el valor de buscar ayuda para sí mismos o inspirarse para iniciar comunicación con un amigo o ser querido”, agregó el experto.

En este sentido, el 22 % de los encuestados hispanos señaló que un problema o condición de salud mental puede ser superado sin ayuda profesional en la mayoría de los casos.

De acuerdo con Kaiser Permanente, es importante que las personas afectadas sepan que existen tratamientos disponibles para problemas de salud mental y que éstos funcionan.

