PERROS QUE LADRAN, NO MUERDEN.

Por: Horacio Ahumada.

La frase conocida de que perro que ladra no muerde, y perdón en primer lugar por la aplicación de esta frase a dos mandatarios, es por su actitud y no es mi intención compararlos con perros, sin embargo nos resultaron muy ladradores tanto Donald Trump como también el líder norcoreano Kim Jong Un y la verdad esperemos que por lo menos no muerdan; para empezar insisto que el presidente Trump se calle o bien deje ya de publicar sus twitters y comente lo que tenga que comentar con sus comités de guerra y defensa nacional, que no lo haga en grandes escenarios como la Organización de las Naciones Unidas o en cualquier foro público; de una vez debe de entender que es el presidente de los Estados Unidos y como tal debe de actuar y no andar lanzando ladridos ni presentarse como un hombre orgulloso creyéndose el todopoderoso y buscarle sacar más coraje a un orgulloso norcoreano que a lo mejor lo hace desesperar con tanta palabrería que puede empujarlo a un enojo tal que pueda lanzar un misil a Corea del Sur o Japón, porque si nos fijamos ya se están poniendo al tú por tú en adjetivos calificativos como “locos” , “hombre cohete”, “desquiciado”, “trastornado”, estos personajes piensan en sí mismos , actúan como unos narcisistas y sin importarles lanzarse mutuamente insultos, por lo menos Trump debería de parar estas “coplas de lavaderos” y no caer en jueguitos de insultos ya que están representando a millones de personas que por sus personalidades orgullosas nos pueden poner en alto riesgo tanto para nosotros así como [ara los norcoreanos también. El Congreso debe de enviarle a Trump recomendaciones de que guarde silencio y sea más inteligente en no decir palabras no adecuadas que salgan de la boca del presidente, y en efecto puede crear un ataque de ira en el líder norcoreano y orillarlo a dar la orden de disparar misiles por doquier. Les recuerdo que Kim Jong Un es un hombre creado a tenerlo todo y al que todos le obedezcan, a salirse con la suya, a ser necio y sobre todo al parecer no le importan la vida de sus semejantes, y créanme que nuestro presidente también tiene lo suyo, con la gran diferencia que Trump no se manda solo, y el líder coreano sí. Espero que Donald Trump entienda que es el presidente y un presidente está rodeado de un equipo ejecutivo y que apenas tiene el 33 por ciento del poder total, pero creo que en el caso del tema de la decisión de disparar misiles es decisión única presidencial, he ahí el problema , porque creo que los dos líderes tienen ese privilegio. Afortunadamente China acaba de reaccionar diciéndole a ambos que ya no le echen mas gasolina al fuego y que de una vez por todas se calmen, porque la situación se está volviendo más compleja y deben de abstenerse de aumentar las tensiones con mucha palabrería y amenazas. También China comentó que solo cuando las partes cumplan con sus responsabilidades se podrán solucionar estos problemas. Ya veremos, estaremos a la expectativa. GRACIAS.