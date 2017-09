La saga “Men in Black” se amplía con una cinta escindida sobre ese universo

Los Ángeles, 29 sep (EFEUSA).- La franquicia galáctica “Men in Black”, encabezada hasta ahora por Will Smith y Tommy Lee Jones, se ampliará con una cinta escindida (“spinoff”) sobre ese universo que llegará a las salas en mayo de 2019, informó hoy el blog especializado Deadline.

El filme, que por ahora no tiene asignado director ni actores protagonistas, cuenta con un guion de Matt Holloway y Art Marcum, los escritores de “Iron Man” y “Transformers: The Last Knight”.

Smith y Jones, que encarnaron en la saga a los agentes J y K, protectores en la Tierra de la basura del universo, como rezaba el eslogan del filme original, no reaparecerán en esta entrega.

No obstante, la cinta funcionará en el mismo contexto que las obras anteriores, dirigidas todas ellas por Barry Sonnenfeld, e indagará en el origen de un cuerpo policial especializado en proteger a la Tierra de las amenazas extraterrestres.

El objetivo que se ha propuesto el estudio Sony Pictures es relanzar la saga al estilo de lo que ocurrió con “Jurassic Park” y ampliar su universo de personajes. Para ello, contará con el visto bueno de Steven Spielberg como productor ejecutivo.

Walter F. Parkes, productor de esta nueva continuación, confirmó la noticia del portal y dijo que el guion escrito por Holloway y Marcum “es fiel a la esencia de la saga y lleva la franquicia a lugares nuevos”.

La primera entrega se estrenó en 1997 y la segunda en 2002. La tercera parte incluía viajes en el tiempo para investigar el porqué de la distante forma de ser del agente K (el personaje de Tommy Lee Jones), un giro argumental que incluía la presencia de Josh Brolin para interpretar a ese personaje en su juventud.

