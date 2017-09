Carlo Méndez ve más hispanos en cine y TV, pero aun encasillados

Miami, 29 sep (EFEUSA).- El actor cubano-estadounidense Carlo Méndez, parte del elenco de la serie de Netflix “Real Rob”, opina que si hubiera más guionistas hispanos “contando nuestras historias”, se podrá acabar con el encasillamiento de los actores latinos en Hollywood.

“En su mayoría, los productores y los escritores son estadounidenses anglos y muchos tienen una idea de cómo es y cómo luce un latino. Entonces tienden a encasillarte”, expresó a Efe el actor, que nació hace 40 años en Los Ángeles (California), aunque creció en un hogar típicamente cubano en Miami.

Pero aunque los estereotipos persisten, él ve una mejoría y destaca que cada vez son más los personajes hispanos en el cine y la televisión.

Sin embargo, Méndez, que además interpreta personajes hispanos en la serie de Amazon Prime “The Bay”, ganadora de varios premios Emmy, y el programa “The Rich & the Ruthless”, que se puede ver a través del canal Urban Movie Channel (UMC), agregó que aún “nos queda mucho camino por recorrer”.

“¿Por qué no hay un superhéroe hispano, o un James Bond latino? Todavía nos falta. No entiendo por qué eso demora tanto, cuando en este momento ser latino es hot (de moda o sexy)”, apuntó.

Méndez señaló que la solución podría estar en que más escritores y productores latinos se pongan al frente de proyectos con estrellas hispanas en los personajes centrales.

De esa manera, dijo, “podremos contar nuestras historias. Yo creo que a todo el público, no solo el hispano, les pueden interesar”. Y agregó que él se ve produciendo en el futuro.

El actor es hermano menor de la actriz Eva Mendes (ella escribe su apellido con “ese” al final para diferenciarse de otras Eva Méndez), a quien considera “una inspiración”.

“Definitivamente, he aprendido mucho de ella, de cómo desenvolverme en este medio, de las presiones de la fama, y sigo sus consejos”.

Su otra inspiración es su hermano mayor, quien murió en el 2016 de cáncer, y por eso Méndez apoya todas las causas que tienen que ver con la recaudación de fondos para la investigación, para crear conciencia y para ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad.

En estos momentos Carlo se prepara para el estreno de dos filmes, “Mayday” y “ZombieCom”, a principios de 2018. Y, a su manera, trabaja para representar dignamente a los latinos en Estados Unidos.

“Mi madre y mi padre me enseñaron a ser honesto, a trabajar duro, a ser humilde y no mentir. Esos son los valores que me han ayudado en mi carrera y que quiero transmitir”, dijo.

