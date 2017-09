“American Made” y “Flatliners” lucharán por el número uno en la taquilla

Los Ángeles, 28 sep (EFEUSA).- La cinta de acción “American Made”, protagonizada por Tom Cruise, y el filme de suspense “Flatliners”, con el mexicano Diego Luna, lucharán este fin de semana por el número uno en la taquilla estadounidense.

“American Made”, de Doug Liman, cuenta la historia real de cómo un expiloto estadounidense se convirtió en narcotraficante del cartel de Medellín y terminó siendo reclutado por el departamento de inteligencia de la CIA y la DEA en una de las operaciones encubiertas más importantes de la historia de los EEUU.

Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright y Jesse Plemons son los protagonistas de la cinta.

Por su parte, “Flatliners”, de Niels Arden Oplev, narra la aventura de cinco estudiantes de Medicina que deciden llevar a cabo un experimento arriesgado para saber de primera mano qué se siente al estar cerca de la muerte.

Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev y James Norton lideran el elenco del filme, una nueva versión del protagonizado en 1990 por Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon y William Baldwin.

También llegan a los cines estadounidenses el thriller “Til Death Do Us Part” y “Mark Felt”.

“Til Death Do Us Part”, de Chris Stokes, cuenta cómo una mujer logra escapar de los abusos de su marido y encuentra de nuevo el amor bajo una nueva identidad. Sin embargo, su expareja logra dar con su paradero y convierte su vida en una pesadilla.

Taye Diggs, Annie Ilonzeh, Malik Yoba y Stephen Bishop aparecen en el filme.

Por último, “Mark Felt”, de Peter Landesman, cuenta cómo el número dos del FBI decidió ponerse en contacto con reporteros del diario The Washington Post para destapar la trama de escuchas ilegales promovidas por el gobierno del presidente Richard Nixon contra la oposición demócrata en la campaña electoral de 1972.

Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas y Tony Goldwyn forman el reparto.

