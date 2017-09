Xbox diseña una consola Xbox One S única para recaudar fondos para la fundación de Paul Walker, Reach Out WorldWide

LOS ÁNGELES, 27 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ — Hay pocas sagas cinematográficas con más éxito que “Fast and Furious” y para ayudar a conmemorarla, Xbox ha diseñado una consola Xbox One S única, siguiendo el modelo del primer coche de Paul Walker en The Fast and the Furious. Esta consola única tiene el mismo diseño en azul y verde brillante que el coche que se usó en la primera escena y en la primera carrera entre Vin Diesel y Paul Walker.

La consola es un verdadero objeto de interés, no solo para los seguidores de la saga cinematográfica, sino también para los de Xbox, ya que está firmada por algunos de los amigos y compañeros de reparto más cercanos de Paul Walker, entre los que se encuentran Vin Diesel, Tyrese Gibson, Cody Walker (el hermano de Paul Walker) y muchos más.

Un seguidor tendrá la oportunidad de hacerse con esta consola única, ya que se sorteará el domingo 1 de octubre, cuando Xbox en colaboración con Reach Out WorldWide (ROWW) será anfitriona de su tercer acto benéfico anual retransmitido en directo: Game4Paul. Este acto honra a Paul Walker y su pasión por las personas y por hacer a la gente partícipe de la buena voluntad. Todas las ganancias obtenidas en la subasta de la consola se destinarán directamente a ROWW, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda frente a desastres naturales, fundada por Paul Walker y que tiene por objetivo proporcionar ayuda rápida y de manera eficiente a los que más la necesitan en el caos que sucede a una catástrofe natural. Se pueden comprar los boletos para la rifa en www.game4paul.com.

“Me encantó la idea de que Xbox se remontara a cuando todo empezó para Paul y para The Fast and the Furious con este fantástico diseño hecho a medida”, dijo Cody Walker, hermano de Paul y consejero delegado de Reach Out WorldWide. “Es muy importante continuar con la labor de ROWW y agradecemos a Xbox que diseñara esta Xbox One S y que la rife como parte de nuestro acto Game4Paul”.

“En la familia de Xbox, estamos muy orgullosos de contribuir con una pequeña aportación para recordar la gran trayectoria de Paul y de trabajar con ROWW”, dijo Aaron Greenberg, director general de Marketing de Juegos de Xbox. “El equipo ha reflexionado mucho sobre el diseño de esta consola única y estamos encantados de rendir homenaje al inolvidable personaje de Paul en Fast and Furious”.

Los seguidores que quieran participar en la rifa, o cualquiera que quiera prestar su apoyo a ROWW, pueden contribuir y seguir el evento Game4Paul en directo en www.game4paul.com, así como a través de los canales Mixer Xbox Channel, Twitch Xbox Channel y en la página de Facebook de Cody Walker.