Nuevo alcalde para Seattle

Por Gustavo A. Montoya

Para la ciudad de Seattle ha sido una enorme carga el desenvolvimiento de el escándalo que ha vivido el ex alcalde de la popular ciudad a nivel nacional. Ed Murray, decidió no correr para una re-elección recientemente y la noticia más fuerte vino con su renuncia temprana a raíz de que una 5ta persona se une a las presuntas acusaciones de abuso sexual varias décadas atrás.

No ha sido fácil para muchos enfrentar esta realidad, ya que Murray hubiera establecido una gran reputación como líder político en Olympia y un representante de una comunidad gay que se identifica con el liderazgo positivo que el emblemático Murray había creado. Ed Murray fue parte de una historia citadina de gran movimiento progresista en una ciudad que se identifica nacionalmente como líder en el incremento del salario mínimo. Dentro de su término político desde sus elecciones, la ciudad realizó la expansión y creación de personal que es más representativo de las comunidades de color y diferentes minorías e inmigrantes, y llevo varias agendas en las que ha tenido que enfrentar un crecimiento formidable en la demanda de vivienda que en la actualidad continua siendo un problema con arriendos en subida y la valorización de casas y comercio en ascenso. También ha sido precursor de proteger a los inmigrantes indocumentados y con el apoyo de otros líderes se mantuvo en contra de las posiciones anti inmigrantes del entonces candidato Donald Trump y se opuso a todas o muchas de las políticas de la nueva administración Trump.

La decisión de renunciar, es digna de un líder que sabe que su demanda personal afectaría mas a la ciudad siendo culpable o no ante acusaciones tan fuertes a pesar de tener que ser comprobadas después de varias décadas. Pero por su temprana renuncia, hay reglas para cada situación en cada ciudad, y la ley en Seattle dice que uno de los 9 concejales del ayuntamiento (alcaldía) debe tomar la posición interina como Alcalde de Seattle, y 5 días después debe decidir si continúa hasta el final que sería este 28 de Noviembre, 2017 cuando se terminen las elecciones populares del Estado de Washington. Tim Burgess ha sido elegido por el consejo de la ciudad en una votación 5 a 1. Burgess no es un extraño a Seattle, ya que es nativo de Seattle y vive en Queen Anne cerca del centro de la ciudad. Además ya había declarado que no deseaba ser re-elegido para concejal de la ciudad, lo cual lo hace un excelente candidato temporal para la posición de alcalde interino. Bruce Harrell, que es el actual presidente del consejo de la ciudad, y fue Alcalde Interino de la ciudad de Seattle, decidió renunciar a la oportunidad de correr como alcalde interino y regresar a su posición como representante del Distrito No. 2 y correr para reelección de esa posición.

Tim Burgess, el alcade No. 55, probablemente continuará muchas de las políticas de Murray ya que el mismo Burgess apoyo el incremento al salario mínimo y promovió el tema de escuelas pre escolares subsidiadas. Además, Burgess le dará estabilidad a la ciudad durante los siguientes 71 días antes de las elecciones generales ya que por su experiencia y posiciones anteriores con el comité de Ética y Elecciones, Burgess ha servido como Policía, ha sido un periodista de radio, y un profesional de relaciones públicas.

Jenny Dunkan y Cary Moon son las candidatas para la asiento de la Alcaldía de Seattle, y una de estas candidatas liderara por 4 años a la ciudad de Seattle. Seattle en el 2017 tendrá en record histórico con 4 alcaldes en un mismo año: Ed Murray, Bruce Harrell, Tim Burgress y la elegida el próximo Noviembre.