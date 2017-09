Experta prevé que terremoto en México aumente migración indocumentada a EEUU

Tucson (AZ), 22 sep (EFEUSA).- El terremoto que sufrió México el pasado martes podría en los próximos meses aumentar en la frontera el cruce de indocumentados provenientes de ese país, indicó hoy a Efe una especialista de la Universidad de Arizona (UA).

“El efecto del terremoto en México en la inmigración indocumentada no será inmediato, pero si podríamos ver un incremento en los próximos meses”, dijo hoy a Efe Raquel Rubio, investigadora del Instituto Binacional de Inmigración de UA, y quien señaló que lo anterior ya ha ocurrido en anteriores desastres naturales.

El pasado martes, un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter azotó el centro de México y de acuerdo a cifras preliminares el balance de muertos asciende a 292 personas, 154 en la Ciudad de México, que resultó bastante afectada además de estados como Morelos, Puebla, el Estado de México y Oaxaca.

Todos estos son conocidos popularmente como “estados expulsores”, ya que por lo general un alto número de inmigrantes indocumentados mexicanos provienen de estas áreas.

“Sabemos que en México no existen los recursos para ayudar a todas estas familias, no solo han perdido sus hogares, en algunos casos también sus fuentes de empleo”, dijo Rubio, quien estimó que ello podrían ser factores determinantes para que una persona busque suerte “en el norte”.

“Quizás algunos ya tienen familia en Estados Unidos, por lo que tratarían de reunirse con ellos”, comentó.

Otro factor, en su opinión, es también la necesidad de fuerza laboral que se requiere para reconstruir los estados de Florida y Texas, afectados recientemente por los huracanes Irma y Harvey, respectivamente.

“No debemos olvidar que estamos viviendo tiempos más difíciles en la frontera, mas seguridad, una nueva administración. No sabemos si esto será suficiente para evitar que la gente trate de cruzar la frontera de manera ilegal”, advirtió.

