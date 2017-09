Los nuevos anuncios nacionales de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) se centran en la importancia de adoptar adolescentes a partir del cuidado sustituto

WASHINGTON, 21 de septiembre de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El día de hoy, la Oficina de los Niños dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) en colaboración con el Ad Council, AdoptUSKids y KBS, lanzaron los nuevos PSA, los cuales remarcan la importancia de adoptar adolescentes a partir del sistema de cuidado sustituto y enfatizan que los padres adoptivos actuales, así como los futuros, no tienen porque ser padres perfectos para poder adoptar a partir del cuidado sustituto.

Los niños mayores dentro del sistema de cuidado sustituto (en especial los adolescentes), se enfrentan a dificultades para poder ser adoptados. De la cantidad estimada de 428 000 niños en el sistema de cuidado sustituto de Estados Unidos, 112 000 jóvenes están actualmente en espera de familias adoptivas.

“Todos nosotros (incluidos los adolescentes en cuidado sustituto que esperan ser adoptados) necesitamos y queremos familias que nos apoyen y brinden las conexiones, las relaciones y el sentido de pertenencia que son esenciales para nuestro bienestar” dijo Jerry Milner, comisionario asociado de la Oficina de los Niños y comisionario encargado de la Administración para Niños, Jóvenes y Familias.

Los PSA presentan el tema de “Qué esperar cuando está en espera… de un adolescente” para reconocer que el rol más importante que un padre adoptivo puede jugar en la vida de un adolescente es simplemente estar allí para ellos, y así motivar la adopción de adolescentes a partir del cuidado sustituto.

“Los padres y las familias que adoptan adolescentes a partir del cuidado sustituto no solo enriquecen sus propias vidas sino que también tienen un impacto positivo en las vidas de los niños y adolescentes adoptados cuando más lo necesitan” dijo Milner. “Estamos orgullosos de patrocinar la campaña de adopción a partir del cuidado sustituto para fomentar las adopciones de adolescentes en todo el país”.

KBS colaboró con las autoras e ilustradora de What to Expect When You’re Expecting para crear los PSA, los cuales incluyen materiales en televisión, el exterior, medios impresos y digitales. Los PSA presentan tutoriales de madres y padres bien intencionados dando explicaciones paso a paso para los nuevos padres de adolescentes en el tono de What to Expect When You’re Expecting, principalmente sobre cómo despertar a su hijo adolescente y cómo adecuar el hogar para él o ella. Los anuncios impresos, digitales y exteriores parodian la portada e ilustraciones del libro original al mostrar situaciones comunes a las cuales los padres pueden esperar enfrentarse al adoptar un adolescente de forma humorística, como mensajes de texto confusos, ver series de televisión y películas de forma intensiva, e invitaciones para el baile formal de graduación.

“Nos emociona aplicar a esta exitosa campaña la relevancia cultural de What to Expect When You’re Expecting“, dijo Michele Kunken, directora creativa ejecutiva de KBS. “Nos sentimos afortunados de que los autores de What to Expect When You’re Expecting se sientan tan apasionados por esta causa y que tuviesen la voluntad de colaborar con nosotros. Esperamos que este nuevo acercamiento a la campaña del ‘Padre perfecto’ ayude a AdoptUSKids a crear aún más consciencia y potenciar más adopciones a partir del cuidado sustituto”.

La Oficina de los Niños provee financiamiento a AdoptUSKids para elevar la consciencia pública sobre la necesidad de familias para niños en cuidado sustituto y ayudar a los estados, territorios y tribus a reclutar y retener familias sustitutas y adoptivas y conectarlas con los niños.

El Ad Council distribuirá los nuevos PSA a los principales medios de todo el país esta semana. Según el modelo del Ad Council, los PSA se transmitirán en un horario publicitario y espacio donado por los medios. Desde el lanzamiento inicial de la campaña en 2004, esta ha recibido más de $565 millones en contribuciones donadas por la televisión, la radio, la prensa escrita, medios exteriores y digitales.

Los anuncios remiten a la audiencia a visitar AdoptUSKids.org o a llamar al 1-888-200-4005 (inglés) o al 1-877-236-7831 (español) para recibir información sobre el sistema de cuidado sustituto y el proceso de adopción.

“Los miles de adolescentes que se encuentran bajo cuidado sustituto no tienen culpa alguna y solamente necesitan de una familia como todo el mundo”, dijo Lisa Sherman, presidente y CEO del Ad Council. “Este proyecto ya ha ayudado a más de 28 000 jóvenes a encontrar sus familias permanentes y experimentar los muchos hitos que los adolescentes viven por primera vez. Esperamos que este nuevo proyecto inspire a los posibles padres a considerar la adopción de adolescentes a partir del cuidado sustituto y a convertirse en el pilar de estabilidad y amor que todo joven necesita.”

Para obtener más información sobre la adopción o sobre cómo ser padre adoptivo para un niño procedente del cuidado sustituto, vaya a AdoptUSKids.org o visite las comunidades sociales en Facebook y Twitter de AdoptUSKids.

Administración para Niños y Familias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.

Dentro del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), la Administración para Niños y Familias (ACF por sus siglas en inglés) es responsable de los programas federales que promueven el bienestar económico y social de las familias, los niños, las personas y las comunidades. La Administración para Niños, Jóvenes y Familias (ACYF por sus siglas en inglés) administra programas nacionales para niños y jóvenes; trabaja con los estados, las tribus y las comunidades locales para desarrollar servicios que apoyen y fortalezcan la vida familiar; busca alianzas estratégicas con el sector privado para mejorar la vida de los niños y sus familias y ofrece información y otros tipos de asistencia a los padres. Muchos de los programas administrados por ACYF se enfocan en los niños de familias de bajos ingresos, los niños maltratados y abandonados, los niños y jóvenes que necesitan cuidado sustituto, vida independiente, adopción u otros servicios de bienestar infantil, niños en edad preescolar, niños con discapacidad; jóvenes fugitivos y sin hogar; y los niños de familias de nativos americanos e inmigrantes. Para obtener más información sobre los programas de adopción de la ACYF, visite http://www.acf.hhs.gov/programs/cb/focus-areas/adoption.

AdoptUSKids

AdoptUSKids es un proyecto polifacético financiado de manera federal, cuya misión es elevar la consciencia pública sobre la necesidad de familias para niños en cuidado sustituto y ayudar a los estados, territorios y tribus a reclutar y retener familias sustitutas y adoptivas y conectarlas con los niños. El proyecto se gestiona a través de un acuerdo de colaboración con la Oficina de los Niños de ACF.

The Ad Council

Ad Council es una organización sin fines de lucro con una rica historia de voluntariado talentoso clasificado de las industrias de publicidad y medios de comunicación para transmitir mensajes críticos al público americano. Habiendo producido literalmente miles de campañas de PSA que tratan sobre los problemas sociales más apremiantes de la actualidad, Ad Council ha afectado y continúa impactando de una forma tremendamente positiva tremenda al crear consciencia, inspirar acción y salvar vidas. Para conocer más sobre Ad Council y sus campañas, visite Adcouncil.org, haga clic en “Me Gusta” en Facebook, síganos en Twitter o vea nuestros anuncios de servicio público en YouTube.

KBS

KBS es una agencia global que ayuda a las compañías a triunfar en la cultura tecnológica actual a través de una aplicación de soluciones y capacidades integradas, incluidas: publicidad, redes sociales, contenido, software para la administración de la relación con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés), tecnología creativa, experiencial, datos y análisis, planificación y adquisición de medios e innovación de productos. Nuestra red global incluye oficinas en Nueva York, Los Angeles, Toronto, Montreal, Londres y Shanghái. Nuestros clientes alrededor del mundo incluyen: BMW, American Express, Unilever, Bank of Montreal, Harman, Stanley Black & Decker, Thomas Cook Group, Vodafone, Compare the Market, Alibaba, Jose Cuervo y Vanguard. Para obtener más información, visite www.kbsagency.com.

FUENTE Ad Council