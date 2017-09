Atlético-Sevilla, al acecho del Barça

Madrid/Sevilla, 22 sep (EFE).- El Atlético de Madrid y el Sevilla compiten este sábado a la caza del líder, el Barcelona, en un duelo directo por la segunda plaza de la tabla, ahora en poder del conjunto andaluz y a la que aspira el equipo rojiblanco, rivales en el Wanda Metropolitano en un pulso de intensidad, tensión y fútbol vibrante.

Eso promete el enfrentamiento de ambos en la sexta jornada del campeonato, demasiado pronto para ser un combate decisivo, pero no para un partido clave en las ambiciones de ambos equipos, fijadas invariablemente entre los mejores de la clasificación, en la que se han instalado ya con fiabilidad y resultados convincentes de inicio.

El Atlético, con dos triunfos consecutivos (1-0 al Málaga y 1-2 al Athletic Club) y sin ninguna derrota en este comienzo de curso; el Sevilla, con cuatro victorias y un empate en cinco jornadas, y los dos mientras persiguen la cima que ocupa el Barcelona, dos puntos por encima del conjunto andaluz y cuatro del madrileño.

Entre la polémica extradeportiva de ambos clubes el pasado verano, con el fichaje de Vitolo Machín por el Atlético con el pago de la cláusula de rescisión, unas horas después del anuncio de José Castro, presidente de la entidad hispalense, de que iba a renovar por el Sevilla, la dimensión deportiva del partido es aún superior.

Es un choque de altura, con una rivalidad indiscutible y con dos bloques potentes, los dos equipos que compitieron casi hasta el final del pasado curso por la tercera posición de la tabla, ganada por el Atlético, que quiere más este curso mientras espera para enero tanto al propio Vitolo como al delantero Diego Costa.

Mientras, a la vez, crece en su fútbol y administra la variedad y las posibilidades de su plantilla, el conjunto rojiblanco enfoca ya a su siguiente reto en el nuevo estadio, instalado ya por primera vez en esta temporada dentro de los tres primeros puestos con su triunfo por 1-2 frente al Athletic Club en el nuevo San Mamés.

Una victoria más rotunda en el juego que en el marcador y, sobre todo, reafirmante para el equipo y para el francés Antoine Griezmann. No marcó ningún gol, pero inició las dos jugadas que impulsaron el triunfo rojiblanco, una culminada por el argentino Ángel Correa y otra ejecutada por el belga Yannick Carrasco.

Los tres apuntan al once titular de este sábado frente al Sevilla, en el que Simeone mantiene la base de anteriores citas, aunque con una variación segura en el lateral derecho respecto a San Mamés: José María Giménez pasa de la titularidad a la grada, con lo que Juanfran Torres se perfila como la opción elegida para mañana.

Ese cambio, más la entrada de Carrasco por Nico Gaitán, son las dos únicas novedades que se prevén en el Atlético, con Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Partey de nuevo en el centro del campo, con la consiguiente suplencia probable de Gabi Fernández; con Diego Godín y Stefan Savic como centrales -Lucas Hernández es una alternativa al montenegrino-, con Filipe Luis como lateral y con Jan Oblak y su fenomenal inicio de campaña en la portería.

Fernando Torres, además de José María Giménez, han sido los dos descartes de la convocatoria de Simeone, que sólo tiene la baja por lesión del argentino Augusto Fernández para el encuentro de este sábado, para el que recupera al croata Sime Vrsaljko, aunque, en principio, partirá desde el banquillo del Wanda Metropolitano.

Enfrente, el Sevilla, segundo, sabe que le espera un choque complicado y duro ante el sello muy definido y el potencial de su gran rival, a priori, para buscar a final de campaña un puesto en la ‘Champions’, aunque quiere ofrecer su mejor imagen y seguir en la buena senda.

Con la llegada del técnico argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo, los sevillistas han firmado un gran arranque de temporada, con un empate (Espanyol) y luego cuatro victorias seguidas en Liga (Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas), más un triunfo y una igualada ante el Estambul Basaksehir en el ‘play-off’ de la ‘Champions’, y otro empate ya en la fase de grupos en el estadio del Liverpool.

Con todo, y pese a unos magníficos resultados que le han llevado a igualar otros tres mejores inicios ligueros en las cinco primeras jornadas, el equipo hispalense ha tenido mejores marcadores que buen fútbol gracias a su competitividad y su poderío físico, un aspecto sobre el que Berizzo ha advertido que deberán reforzar si pretenden tener opciones de ganar a un equipo muy intenso y rápido en ataque.

Con todos los cambios que ha habido en el plantel, el Sevilla aún adolece de una mayor aceleración en su juego ofensivo para doblegar más claramente a sus rivales -tres de sus cuatro triunfos en Liga han sido por 1-0-. Aún así, dio muestras de mejoría en la segunda parte ante Las Palmas y, además, mantiene un enorme rigor defensivo.

La consigna frente al Atlético es continuar en esa línea para seguir como el equipo menos batido de Primera -solo un gol encajado y ninguno en los últimos cuatro partidos-, aunque visita un feudo poco propicio, pues en lo que va de siglo sólo venció dos veces a los colchoneros a domicilio, en ambas por 0-1 (2005-06 y 2008-09).

Berizzo volverá a hacer cambios, esta vez un tanto obligado por las bajas de última hora del central danés Kjaer, a quien suplirá probablemente el luso Carriço, y del lateral Escudero, al que reemplazará el galo Carole, según anunció el técnico, que recupera al medio argentino Pizarro para que acompañe al francés N’Zonzi, mientras que no se ha recuperado a tiempo el extremo Nolito.

– Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic o Lucas, Godín, Filipe; Koke, Saúl, Thomas, Carrasco; Griezmann y Correa.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Carriço, Lenglet, Carole; N’Zonzi, Pizarro; Jesús Navas, Éver Banega, Sarabia; y Muriel.

Árbitro: Martínez Munuera (C. Valencia).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 13.00.

—————————————————————–

Puestos: Atlético Madrid (3º, 11 puntos); Sevilla (2º, 13 puntos)

La clave: La presión y la fortaleza en el centro del campo.

El dato: El Sevilla sólo ha ganado uno de sus diez últimos partidos de Liga en el estadio del Atlético, en 2008, con cinco derrotas, cuatro empates y un triunfo como balance en dicho periodo.

La frase: “El club ha hecho un paso enorme y ahora tenemos que acompañarlo”, dijo Simeone este viernes sobre los fichajes, el nuevo estadio y la continuidad de la plantilla este verano, mientras que Berizzo afirmó sobre el partido: “Mi idea siempre es ganar, contra el rival más fuerte o contra el supuestamente más débil”.

El entorno: El hispano-brasileño Diego Costa ya está en Madrid para unirse al Atlético y podría presenciar el partido en el estadio Wanda Metropolitano.