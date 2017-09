Más de 1.600 mujeres asesinadas en EEUU víctimas de violencia de género

Las Vegas (NV), 21 sep (EFEUSA).- Más de 1.600 mujeres fueron asesinadas el año 2015 por hombres con los que tenían algún tipo de relación, y mayormente con arma de fuego, de acuerdo a un reporte del Centro de Política de Violencia (VPC, por su sigla en inglés) difundido hoy.

En su reporte anual sobre violencia de género en EEUU, que publica desde el año 1996, este centro revela que según datos de 2015, el año más reciente del que se tienen cifras completas, el 93 % de las mujeres asesinadas conocían a su agresor y sostenían con éste una relación matrimonial, de concubinato, noviazgo o era su expareja.

El documento revela que en total 1.686 mujeres murieron en 2015 por razones de violencia de género, en la mayoría de casos abatidas con arma de fuego, en concreto una pistola.

Kristen Rand, directora legislativa del VPC, aseguró a Efe que la violencia doméstica es un problema nacional que requiere apoyo a todo nivel, local, estatal y federal.

“Necesitamos priorizar en torno al tema de violencia doméstica y de varias maneras. Por ejemplo, la mayor parte de estos homicidios son con armas de fuego, habría que quitarlas de donde sabemos que hay problemas de este tipo”, señaló Rand.

Las cifras contenidas en este reporte provienen de información del FBI, así como de datos no publicados anteriormente que detallan edad, raza, circunstancias y otros elementos característicos de los crímenes de género con mujeres como víctimas mortales.

La lista de los 10 estados en los que se han registrados más víctimas mortales por violencia de género la encabeza Alaska, que con diez muertes en 2015 tuvo una tasa promedio de 2,86 muertes por cada 100.000 mujeres, seguido de Nevada, en donde se registraron 33 decesos, lo que equivale a una tasa de 2,29 muertes por cada 100.000 mujeres.

Luisiana se ubica en la tercera posición, con una tasa de 2,22; seguido de Tennessee, con 2,10; y Carolina del Sur, con 1,83.

A nivel global, el estudio encontró que nueve de cada diez víctimas conocía a su victimario, y que en el 64 % eran esposas o mantenía algún tipo de relación con el autor del asesinato. En la mayoría de los casos, “las mujeres fueron asesinadas por hombres en el curso de una discusión entre la víctima y el criminal”, señala el estudio.

La cifra de decesos por esta razón se mantiene casi igual en los tres años estudiados por VPC, cuando no bajaron de 1.600 muertes a nivel nacional, aunque desde 1996 la tasa de homicidios ha descendido del 1,57 por cada 100.000 mujeres en ese año a 1,12 por cada 100.000 en 2015.

Para las víctimas de violencia de género en Nevada, el panorama es algo desalentador cuando se trata de recursos y centros de acogida, los cuales adolecen de recursos que permitan su subsistencia.

Shade Tree, el mayor refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en Nevada, anunció recientemente el cierre de su centro de transición, en el que al menos 200 mujeres, sus hijos y hasta sus mascotas, recibían cobijo por un período de hasta un año.

De acuerdo con los directivos del centro, la decisión obedece a la falta de fondos y recursos.

De igual manera, hace 4 años cerró definitivamente sus puertas Safe Faith United, el único centro que durante 7 años atendió gratuitamente a víctimas latinas de violencia doméstica en todo Nevada.

Sin embargo, las víctimas en este estado siguen tocando puertas en busca de ayuda, como es el caso de Ana, una mujer víctima de violencia machista que se identificó solo con ese nombre y que por cuatro años se mantuvo en medio de una “relación abusiva”, según dijo.

“Tengo 4 niños y siempre te enseñan que lo mejor es que estén con su papá y su mamá, juntos. A mi me golpeó, me pateó, me amenazó y un día me sacó un arma que yo ni sabía que tenía. Ese día supe que la próxima vez no me iba a amenazar, sino a matar y salí de ahí apenas encontré la oportunidad”, relató a Efe.

VPC señaló que el reporte busca apoyar los esfuerzos por fortalecer los programas locales y nacionales para proveer información, ayuda y recursos a las mujeres víctimas de violencia de género en todo el país.

