Sept. 20, 2017 Procurador General Ferguson demanda a operador del Centro de Detención del Noroeste por violaciones salariales

Compañía multibillonaria paga a los detenidos con antojitos o $1 al día por trabajar TACOMA — El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy una demanda en contra de The GEO Group, Inc. (GEO), el segundo proveedor de cárceles privadas más grande del país, por no pagar el salario mínimo a sus trabajadores, lucrando millones en ganancias ilícitas. La demanda del estado solicita al tribunal que ordene a la compañía a renunciar a estas ganancias. GEO utiliza el trabajo de inmigrantes detenidos para realizar prácticamente todas las funciones ajenas a la seguridad en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma (NWDC), la única instalación de detención privada del estado. Desde al menos el año 2005, GEO ha pagado $1 por día a miles de trabajadores detenidos o, en algunos casos, antojitos y comida adicional por labores que son necesarios para mantener operativo a NWDC. El salario mínimo en Washington es de $11 por hora. “Una empresa multibillonaria está tratando de salirse con la suya pagando $1 por día a sus trabajadores”, declaró Ferguson. “Eso no debería suceder en Estados Unidos y no toleraré que suceda en Washington”. La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Pierce, se considera la primera de su clase iniciada por un Procurador General estatal. El estado tiene dos reclamos contra GEO. En el primero, se acusa a GEO de haber violado las leyes de salario mínimo de Washington. Estas leyes están escritas ampliamente con el objetivo de proteger a tantos trabajadores como sea posible. El Código Revisado de Washington (RCW) 49.46.010(k) exime a las siguientes personas de la protección de las leyes de salario mínimo de Washington: “Cualquier residente, recluso o paciente de una institución correccional, de detención, tratamiento o rehabilitación estatal, a nivel del condado o municipal”. No hay excepciones para las instalaciones privadas con fines de lucro como NWDC. A diferencia de una cárcel o prisión, que albergan a personas involucradas en el sistema judicial penal y son operadas por gobiernos estatales o locales, los detenidos del NWDC están encerrados en una instalación privada con fines de lucro mientras esperan un proceso de inmigración civil. En el segundo, Ferguson también argumenta que GEO se enriqueció de manera injusta, lo que significa que obtuvo ganancias por medio de acciones ilícitas al explotar a sus trabajadores. El NWDC tiene la capacidad de albergar hasta 1,575 inmigrantes detenidos. Los detenidos realizan la mayoría del trabajo necesario para que la instalación funcione, a excepción de la seguridad de los detenidos. Esto incluye preparar y servir la comida, hacer funcionar el servicio de lavandería, realizar tareas de mantenimiento de la instalación y limpiar las áreas comunes y los baños. Los detenidos informan que la práctica general es que los guardias pidan “voluntarios” de entre los detenidos para el trabajo. Si ninguno se ofrece como voluntario para determinado trabajo, a veces los guardias eligen a los detenidos para que realicen el trabajo. Los investigadores de la Oficina del Procurado (AGO) escucharon muchas historias de detenidos acerca de sus preocupaciones con respecto al trabajo en el NWDC. Los detenidos describieron haber trabajado toda la noche lustrando pisos y pintando paredes a cambio de papas fritas y dulces. Los detenidos les contaron a los investigadores que si un funcionario le pide a un detenido que trabaje en un proyecto especial en un horario que excede la hora programada de finalización del turno, se les permite a los detenidos dejar de trabajar, pero quedan sujetos a la posibilidad de no recibir cualquier pago por su labor. Asimismo, los detenidos informaron que para algunas tareas, GEO no proporciona el equipamiento adecuado de trabajo, lo que les ha causado dolor físico y malestar. Las preocupaciones de los detenidos sobre recibir $1 por día o antojitos como pago es una de las muchas preocupaciones que plantearon mediante múltiples huelgas de hambre el año pasado. Centro de Detención del Noroeste y GEO Group

Ubicado en las llanuras mareales de Tacoma, el Centro de Detención del Noroeste es el cuarto centro de detención de inmigrantes más grande del país. Las personas son retenidas en la instalación mientras avanza el proceso de inmigración, con la posibilidad de enfrentar deportación. GEO ha operado la instalación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 2005. La compañía con base en Florida ha estado asociada con ICE desde los 1980s y, en el 2015, ICE renovó el contrato de GEO para el NWDC hasta el 2025. En el momento de la renovación del contrato, GEO proyectó que el NWDC produciría $57 millones en ingresos por año a capacidad completa. El NWDC es una de las 141 instalaciones correccionales y de detención que opera la compañía, que vio ganancias que superaron los $2 mil millones en el 2016. GEO ha enfrentado varias demandas, incluida una demanda colectiva iniciada por detenidos actuales y ex detenidos alegando trabajo forzado en una instalación de Colorado. El NWDC ha enfrentado sus propias controversias, incluidas múltiples huelgas de hambre de detenidos por las condiciones de vivienda, el acceso a la atención médica y otros problemas de la instalación. Se estima que 750 detenidos participaron en una huelga de hambre a principios de este año. Compensación y próximos pasos

La demanda de Ferguson solicita al tribunal que ordene a GEO a que cumpla con las leyes de salario mínimo de Washington. La demanda también solicita al tribunal que exija a GEO el pago al estado de sus costos y honorarios por iniciar la demanda, así como la renuncia a las ganancias que obtuvo por el pago insuficiente a sus empleados a lo largo de muchos años. El monto exacto se determinará cuando la demanda progrese, pero se estima que serán millones. Si el tribunal concede esta solicitud, es posible que la Oficina del Procurador General solicite al tribunal que destine toda indemnización monetaria a un fideicomiso constructivo o un fondo cy pres. Este fondo estaría dedicado a apoyar a las personas detenidas en el NWDC, así como a quienes buscan empleo en la comunidad aledaña al centro de detención que quizá hayan perdido oportunidades laborales a causa de las prácticas de GEO. El demandado tendrá un plazo de 20 días a partir de la fecha en que sea notificado para responder a la queja del estado. Las Subprocuradoras Generales, La Rond Baker y Marsha Chien, llevan el caso en nombre de la Oficina del Procurado.