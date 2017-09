Eugenio Derbez dice que es urgente resaltar los valores de los hispanos

Miami, 20 sep (EFEUSA).- El actor y productor mexicano Eugenio Derbez hizo un llamado urgente a destacar el trabajo duro y los valores de los hispanos en Estados Unidos, ante los intentos de “ensuciar” su imagen y medidas como la de cancelar el programa que protegía de la deportación a jóvenes traídos al país de niños.

“No es justo lo que estamos viviendo”, expresó en una entrevista con Efe Derbez, quien lamenta que el Gobierno de Donald Trump haya eliminado el programa de Acción Diferida (DACA) que legalizó temporalmente a unos 800.000 jóvenes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños.

“Es una de las razones por las que se hace cada vez más urgente resaltar los valores y apoyar a todos los latinos”, aseguró el artista, considerado uno de los hispanos más influyentes en Hollywood.

Desde que se mudó a Los Ángeles en 2014, el artista mexicano ha tenido la oportunidad de observar de cerca el trabajo y las luchas de la comunidad inmigrante en el país.

“Me consta que no hay un trabajador más dedicado y hasta amable en Estados Unidos que los latinos”, señaló el actor y productor de “No se aceptan devoluciones” y “Cómo ser un amante latino”.

“En los últimos años nos han lanzado de todo para ensuciar nuestra imagen”, se lamentó.

Derbez manifestó que se ha dado a la tarea de atacar uno a uno los estereotipos que enfrentan los hispanos en el mundo anglosajón para “lavar la imagen que se tiene de nosotros”.

De hecho, en sus más recientes proyectos ha encarnado a pioneros de la comunidad latina en Estados Unidos.

Es el caso del médico mexicano Samuel Nurko, uno de los gastroenterólogos infantiles más reconocidos del país, personaje central en el filme “Milagros del cielo”, y del astronauta mexicano José Hernández en “Geostorm”, que se estrenará en octubre.

Por eso mismo decidió darle la vuelta al filme “Overboard” (1987), protagonizado por Goldie Hawn y Kurt Russell, con una nueva versión que se estrenará en abril de 2018.

En la comedia original una chica millonaria se enamora del carpintero, pero en la versión producida por Derbez, el millonario es latino (él) y la mujer a cargo de la limpieza es una estadounidense, interpretada por Anna Faris.

Derbez es además un crítico de la corrupción en México e incluso ha llegado a pedir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

El artista señaló que vivir con miedo o en medio de la corrupción no debe ser lo normal. “Desde que estoy viviendo en Estados Unidos lo veo cada vez más claro y se me hace imperativo ayudar a mi gente en todo lo que puedo”, indicó.

“Yo trato de hacer lo que le digo a todo el mundo. La mejor manera de construir un mundo en el que nuestros hijos sean respetados y valorados es con nuestro trabajo. Hacer lo mejor posible para ir enseñando quién soy y quiénes somos, con el ejemplo”, explicó.

Derbez, de 56 años, espera ahora ser un ejemplo para su primer nieto que está por nacer, el primogénito de la modelo y actriz Aislinn Derbez y su esposo, el también actor y productor Mauricio Ochmann.

“Estoy feliz porque es algo que no me esperaba tan rápido, pero ya avisé que voy a ser un abuelo muy consentidor”, manifestó Derbez, quien tiene otra hija con su actual esposa, la actriz mexicana Alessandra Rosaldo.

Derbez indicó que desde que nació Aitana, hace tres años, se ha puesto más sentimental y más consciente de la importancia de los latinos y las latinas en el mundo.

Por eso, propuso a la empresa Dish Latino, de la que es la imagen, incluir en la campaña “Sigue haciéndola”, que celebra el orgullo hispano, historias de latinos comunes y corrientes para enseñar “sus historias de vida y de lucha en este país”.

De esta forma, a través de vídeos, Derbez interactúa y se comunica con familias hispanas.

“Se me arrugó el corazón varias veces viendo estas historias”, reconoció el artista.

