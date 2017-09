¿Muro antidrogas?

Por Gustavo A. Montoya

Ha sido una difícil semana para la costa sureste del país y todas las islas del Caribe afectadas por el huracán Irma. Nuestros corazones están en oración con las familias afectadas. Y dentro de todos estos eventos tan dolorosos se suman muchas noticias que este medio cubre cada semana para informales y traer notas con el propósito de enriquecer sus vidas y las de su familia. El propósito es mantener informada a una comunidad que necesita incorporarse más y más políticamente en términos de votos y participación de opinión y decisión en el futuro de nuestro país, Estados Unidos.

Esta semana miré hacia el sur del país sobre uno de los temas más controversiales después de los tantos tópicos que la administración Trump trae al frente desde la Casa Blanca: el muro entre Estados Unidos y México. El símbolo de crear muros en vez de construir puentes ha sido un tema que hasta el Papa Francisco desde el Vaticano mencionó el 8 de febrero de este año en una indirecta directa al entonces Presidente Electo Donald Trump. Y en la medida que usted lee esto tal vez su posición también es la misma: ¿Cómo es posible que se quiera construir un muro en pleno siglo 21?

Quise investigar el porque hay tanto furor detrás de tal propuesta. Un estudio del 2012 producido por el Departamento de Estado (www.state.gov/documents/organizations/187109.pdf) mencionado a través del New York Times, me dejo estupefacto: En México hay 19,500 hectáreas dedicadas a cultivos para heroína, 17,500 hectáreas dedicadas a la marihuana, y el hecho de que el 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos es traída por carteles mexicanos a través de México y Centro América, solo deja una pregunta clara. ¿Por qué no construir un muro? Tal vez en el Estado de Washington el problema de consumo no es tan alto proporcionalmente a otras ciudades en California y Nueva York, pero el estado tiene 11 curules de votación en el Congreso y Senado de Estados Unidos y tenemos influencia. En el 2010, el mercado de consumo de drogas ilícitas era de $109 mil millones de dólares entre marihuana, cocaína, metanfetamina, y heroína de acuerdo a un estudio de RAND Corp. para la Casa Blanca. La demanda de consumo hace de los Estados Unidos el mercado más grande en el mundo para estas drogas ilícitas. La guerra contra las drogas ilícitas tanto del gobierno mexicano, como del gobierno estadounidense ha hecho muy poco progreso en las últimas décadas donde se invierten de 20 a 25 mil millones de dólares anuales en la incautación y protección anti-narcóticos.

Señoras y señores, este es un problema real, y estamos perdiendo la guerra contra las drogas. La agencia fronteriza incauta 2 millones de libras de narcóticos anualmente. No sé cuánto vale esto en la calle pero estoy seguro que son millonadas de dólares y no hace mella al gran consumo total. Y el ingenio cruzar la droga a través de la frontera se hace más creativo: dentro de las llantas de autos, los tacones altos, el cuerpo humano, túneles, cañones y catapultas sobre el muro, drones y hasta aviones ultra livianos.

El muro no es la mejor inversión para combatir o proteger el país, pero con estos números tan amenazantes, puedo entender el furor detrás del deseo de construir un muro para proteger ilusamente nuestra juventud y la población americana de este cáncer que mata tanta gente anualmente y destruye nuestro tejido social. Muro o no, el problema es latente.