Donald “Pilatos” Trump DACA

Por: Horacio Ahumada.

El día 5 de Septiembre del presente año sale Jeff Session Fiscal General de la Nación en lugar de Donald “Pilatos” Trump que prácticamente le sacó dar personalmente el anuncio de cancelar el DACA a partir de esta fecha mencionada. Le digo “Pilatos” a Trump, porque me recuerda cuando los sacerdotes y fariseos que estaban perdiendo la popularidad por los maravillosos milagros de Jesús quien demostraba en ese entonces el poder que tenia y que el pueblo le seguía por lo que los sacerdotes fanáticos y fariseos pagaron 30 monedas de platas a un traidor llamado Judas para crucificarle y por lo tanto los sacerdotes que me imagino tenían un 35% de aceptación mientras que Jesús estaba su popularidad por las nubes; luego entonces cuando lo llevaron a la presencia para que lo cancelara o sentenciara a la muerte, Poncio Pilatos les respondio que no veía nada malo en ese acusado y se lavaba las manos. En el caso de Donald “Pilatos” Trump once estados encabezados por Texas son parte del solo el 35% de aceptación de Trump y por supuesto no quiere perder ese bastión republicano así que les cumplió con la amenaza que le tenían de debía de cancelar el DACA para la fecha límite del 5 de Septiembre del 2017, luego se dio cuenta que con esta decisión se echaría encima más gente a sabiendas que los DACAs son inocentes y como Pilatos se sentiría muy mal en condenarlos sin culpa alguna, fue entonces que Pilatos, lease Trump, se avienta una jugada política magistral y ordena que el caso de los DACA sea decidido por el Congreso y les da seis meses para que resuelvan el caso de los jóvenes con ciertas medidas tales como que solamente podrán renovar por dos años más a aquellos cuya vigencia fuese antes del 5 de Marzo del 2018, que es la fecha de los seis meses que dio para su resolución, y luego en forma de consciencia y amor personal les avisa que si no pueden llegar a un acuerdo para firmarlo, entonces el tomaría de nuevo en sus manos este caso. Que jugadon politico se aventó “Pilatos” Trump, el de lavarse las manos, deja la víbora chillando y ahora desviará la atención de todos los interesados a que su vista sea fijada en el Congreso y no en su persona, además de que prometió que en este periodo de tiempo no se les va a molestar a ningún joven por parte de ICE. Por todo lo anterior les informo que no se preocupen que seguro estoy que en este periodo habrá una buena decisión para estos jóvenes, inclusive para aquellos que a partir del 5 de Marzo del 2017 a aquellos que se les vence su protección después de esta fecha fijada. Mi recomendación es presionar al Congreso para que se tome una votación por algún proyecto que los lleve de una vez por todas a una residencia permanente y después la ciudadanía, pero necesitamos presionar a los Senadores y Representantes Federales a que tomen este tipo de plan y evitar en primer lugar que les sea quitado el derecho de vivir libremente en este país, si se portan bien por supuesto.