Dolores Huerta, una mujer acostumbrada a romper barreras

Washington, 15 sep (EFEUSA).- Lideró a los campesinos de Estados Unidos en sus huelgas y boicoteos para conseguir unas condiciones de vida dignas y, ahora, Dolores Huerta apuesta por dinamitar una barrera más, la que Donald Trump quiere alzar con México, y luego construir en su lugar “un muro de progresismo”.

“Nuestra pared va a ser de personas, de representantes del Congreso, de gente fuerte y progresista. No queremos a gente que sea tibia o floja”, dijo en entrevista con Efe Dolores, de 87 años.

La mujer apuesta por vencer a los republicanos en las urnas durante las elecciones legislativas de 2018 y pide a la comunidad hispana de Estados Unidos que salga a las calles, haga campaña y vote con el fin de elegir a demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, en poder de los republicanos.

“Tenemos que apoyar a candidatos buenos y, si no, tenemos que presentarnos nosotros mismos a esas elecciones, empezando a nivel local. Los derechistas empiezan a nivel local y eso es lo que tenemos que hacer”, consideró Dolores, icono de la lucha sindical y campesina.

Su vida es objeto ahora del documental “Dolores”, que se estrena hoy en algunos cines de Estados Unidos y en el que se narra la historia de “una auténtica heroína” que no ha recibido el reconocimiento suficiente por ser mujer, en palabras del director del filme, Peter Bratt.

En la década da los 60, desoyendo a quienes querían desanimarla, Dolores creó junto al otro importante activista, César Chávez, el Sindicato de Trabajadores del Campo Unidos (UFW, en inglés), el sindicato agrícola más poderoso del país y desde el que reclamaron mejores sueldos y condiciones para los campesinos.

Uno de los hitos de su lucha sindical fue la huelga de recolectores de uvas de Delano (California), que empezó en septiembre de 1965, se extendió durante años y sirvió para que, por primera vez, los campesinos de diferentes orígenes -filipinos, chinos y mexicanos- se unieran en un frente común.

“La lucha de entonces sí guarda similitudes con estos tiempos”, consideró Dolores, a quien el FBI identificó en los años 60 como “la fuerza” que impulsaba los piquetes en las huelgas de campesinos.

“El racismo -añadió- es algo que siempre hemos tenido, pero que ahora es mucho más visible y, por una parte, mejor así. Los racistas piensan que tienen la licencia del presidente para expresar su racismo y ahora los podemos identificar, es algo que está visible y se puede corregir”.

Con una voluntad de hierro y ganas de cambiar el mundo, Dolores creó el grito de “¡Sí, se puede!” que luego copió el expresidente Barack Obama para su campaña electoral de 2008.

La idea le llegó en el momento más inesperado: César Chávez y ella estaban tratando de organizar protestas en Arizona cuando un grupo de líderes latinos les desanimó, diciéndoles que no se podían hacer huelgas en Arizona porque allí las normas eran mucho más duras que en California, estado tradicionalmente más progresista.

“Dijeron que no se podía hacer. Y yo les dije que sí, que sí se podía”, recordó Dolores.

Entones, “¡Sí, se puede!” se convirtió en el lema de la protesta de Arizona y, más tarde, se consolidó como un grito de cambio en voz de diferentes líderes progresistas.

Las personas que pronuncian esas tres palabras han cambiado, pero la consigna, en opinión de Dolores, sigue teniendo el mismo significado: “El lema representa lo que podemos hacer juntos a nivel colectivo, pero también la fuerza y el poder que tiene uno a nivel individual. Uno sí puede y todos juntos, ¡sí se puede!”.

Gran organizadora y buena negociante, Dolores mostró a los líderes las condiciones de vida de los campesinos y logró, para ellos una ley que les permitió organizarse a nivel sindical y otra legislación que se convirtió en la semilla de la amnistía migratoria que el Gobierno dio en 1985 a 1,4 millones de campesinos.

Pidió mayores derechos para los agricultores, en 1968, al lado del exfiscal general “Bobby” Kennedy poco antes de que fuera asesinado, y ella misma casi perdió la vida en 1988, cuando fue brutalmente golpeada en San Francisco durante una protesta contra el entonces candidato presidencial George H.W. Bush (1989 y 1993).

Defendió con fuerza los derechos de los trabajadores, de los hispanos y también de las mujeres.

En dos ocasiones, durante las campañas de 2008 y de 2016, apoyó a la demócrata Hillary Clinton, “la mujer que mejor preparada estaba para la Presidencia” y que fue derrotada, primero, por Obama durante las primarias demócratas y, luego, por Trump en las elecciones.

“Ya sabemos que las mujeres hacemos el trabajo y luego no se nos da el reconocimiento”, apuntó Dolores.

El documental que se estrena hoy pretende romper el silencio de los libros de Historia y contar a las jóvenes la historia de una mujer acostumbrada a romper barreras.

