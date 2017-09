United Way celebra el espíritu de voluntariado y la recaudación de fondos al estilo Seattle el 15 de septiembre

SEATTLE, 13 de septiembre de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El evento más grande de voluntariado con duración de todo un día en Washington State, Day of Caring de United Way, crece y mejora aún más al incorporar un elemento de recaudación voluntaria de fondos y Night Out for Caring, una singular celebración que se llevará a cabo en Safeco Field el 15 de setiembre de 2017.

Más de 13,000 personas suman esfuerzos y hacen voluntariado en 250 organizaciones no lucrativas del área, aportando miles de horas de trabajo invaluable. Los proyectos para voluntarios son tan diversos como las empresas cuyo personal dona su tiempo para marcar la diferencia. Personal de Microsoft y Amazon trabaja de manera voluntaria en un refugio local para apoyar a familias en situación de indigencia. Los copresidentes de United Way, Angela e Ethan Stowell de Ethan Stowell Restaurants acompañan a su personal en la tarea de desmalezar y plantar cultivos en un huerto comunitario. Otros proyectos incluyen la mejora de hábitats boscosos en parques urbanos y áreas verdes, reparar calzado para personas que necesitan zapatos y preparar comidas para comunidades con escasez de alimentos.

La noche del 15 de septiembre, United Way celebra el voluntariado y la recaudación de fondos con una fiesta especial en Safeco Field. Los invitados que hayan participado como voluntarios, recaudado fondos o brindado donativos a Day and Night of Caring serán agasajados con una degustación de deliciosos platillos y bebidas, demostración de velocidad de Boeing y otras divertidas actividades con celebridades locales, además de grandes premios.

United Way agradece a Microsoft, Boeing, Nordstrom, Seattle Mariners, Brettler Family Foundation y The Raikes Foundation por su generoso apoyo a Day and Night Out for Caring.

Si desea más información sobre cómo donar a United Way en King County para contribuir a que las personas tengan un hogar, los estudiantes se gradúen y las familias tengan estabilidad financiera visite el sitio web de United Way en King County: https://www.uwkc.org/donate.