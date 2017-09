EL PRESIDENTE AMENAZADOR

Por: Horacio Ahumada.

Desde que inició su campaña electoral, Donald Trump mostró su estilo amenazante de gobierno iniciando con amenazas tan absurdas tales como la deportación de once millones de inmigrantes indocumentados. También recuerdo que no me salían las cuentas para completar las audiencias en cortes de inmigración para millones de archivos, no me alcanzaban las cifras para llenar camiones y aviones, el presupuesto seria altísimo para pagar tanto pasaje, sumándole que no hay capacidad para encarcelar a los once millones, el gasto de las comidas y servicios médicos, el pago y número de guardias y custodios, un ejemplo de si la deportación fuera por tierra se necesitarían unos ciento ochenta y tres mil camiones de pasajeros con una capacidad de 60 asientos, si es por aire unos setenta y cuatro mil viajes de avión sencillos, pero como el avión se tiene que regresar serian unos ciento cuarenta y ocho mil despegues y aterrizajes, la verdad hablar y prometer es lo mas fácil del mundo, pero hacerlo es casi imposible. Así Donald Trump comenzó su carrera hacia la presidencia, amenazando a medio mundo, mas ejemplos de sus amenazas son el cerrar parcialmente al gobierno, amenazas a México de pagar el muro, que de sobra sabemos que el gobierno mexicano nunca pagaría unos veinticinco mil millones de dólares, pues a ver si no se le ocurre cobrarle la entrada a los turistas mexicanos o bien subir al máximo las tarifas de las visas de turista, trabajo o subir los aranceles de importación y exportación, otra de suspender a Dacas y Tps. También ahora esta amenazante con Corea del Norte, Afganistán, Isis, terroristas, la ONU, al calentamiento global, amenazante con el Tratado del Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), amenazante con el narcotráfico, con el Sistema de Salud Obamacare, muchas amenazas y nada en concreto, como dice el dicho “Mucho ruido y pocas nueces”; pero lo curioso es que amenazas atraen amenazas en su contra tales como el de aplicarle al presidente la enmienda 25 de la Constitución que dice que si sufre de incapacidad mental, tal y como se rumorea en los pasillos del Congreso, tendria que abandonar el puesto de Presidente si sigue con tanta tontería como la de haber indultando al ex-sheriff Joe Arpaio que dijo que la base muy justificada de haberlo perdonado fue porque le aplicaron el peso de la ley por haber hecho bien su trabajo, eso me dejo mucha duda de la capacidad mental de Trump porque fue precisamente la causa principal de que el Juez Federal le dijo a Arpaio que estaba haciendo mal su trabajo metiéndose en lo que no le correspondía dentro de sus actividades de sheriff, pero Arpaio se burló de la orden federal y miren con lo que Trump nos sorprendió. Desde mi punto de vista esto es más serio de lo que creemos, no quiero imaginarme a Trump tomando decisiones que afecten al ámbito mundial, apenas si van a cumplirse ocho meses de su periodo y no he visto nada importante en hechos, sin embargo ya está haciendo campaña para el próximo periodo de cuatro años. Señoras y Señores, esto que está pasando es de suma importancia, estemos alertas de lo que pueda venir GRACIAS.