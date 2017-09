Universidad indica que hay enjambres de drones sobrevolando el espacio aéreo

Denver (CO), 7 sep (EFEUSA).- Enjambres de pequeñas aeronaves no tripuladas ya sobrevuelan ciertas regiones de Estados Unidos, sea de manera autónoma o dirigidos por un solo operador, para realizar una variedad de tareas hasta ahora reservadas casi exclusivamente a humanos, anunció hoy la Universidad de Colorado (CU) en Boulder.

La universidad informó que sus expertos lograron desarrollar, con la ayuda de científicos surcoreanos, una nueva tecnología que permite que un piloto humano opere hasta 30 drones y que esas operaciones se repitan una y otra vez (es decir, sin ser preprogramadas para usarse una sola vez), además de poder modificar el accionar de los drones según lo necesario.

Como parte de la implementación de los nuevos programas y algoritmos, CU Boulder obtuvo un certificado de autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) que le permite que un piloto controle hasta 30 drones, cuando, para otros usos, se requiere un operador para cada dron, más un observador encargado de vigilar los movimientos de drones o aeronaves cercanos.

“Esta aprobación y esta nueva capacidad le permite a CU Boulder continuar en su función de líder en el desarrollo de sistemas de aeronaves autónomas no tripuladas”, comentó en declaraciones preparadas Eric Frew, profesor asociado de Ciencias de Ingeniería Aeroespacial y director del proyecto.

“Los drones del futuro podrán volar autónomamente con supervisión humana mínima, cooperando de manera segura y eficiente con otras aeronaves en una amplia gama de misiones”, agregó.

El experto puntualizó que el acuerdo con la FAA permitió crear una llamada “zona de defensa”, por la cual, cuando vuela un enjambre de drones, ya no se requiere que la persona encargada de observar el vuelo se enfoque en un dron en particular, sino en la interacción del enjambre con el ambiente.

Eso significa, explicó, que la industria de los drones puede ahora operar “más allá de la línea de vista directa”, algo que consideró como “una importante capacidad” para esa industria.

Además, contrariamente a otros enjambres de drones previamente usados, como los que se vieron en el espectáculo de Lady Gaga durante el medio tiempo del juego del Super Bowl de este año, los drones de CU Boulder podrán operar repetidas veces en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo Estadounidense (USNAS).

Frew enfatizó que estos drones se usarán exclusivamente con fines civiles y científicos, como ubicación de montañistas en apuros, vigilancia de animales salvajes, o colección de datos sobre la atmósfera y el suelo.

En octubre de 2016, el Departamento de Defensa anunció el posible uso de grupos de microdrones (más de 100 por enjambre) con propósitos militares.

Además, según información difundida en febrero de este año, tanto la Armada como la Fuerza Aérea están desarrollando enjambres de hasta mil drones armados.

